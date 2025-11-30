בית החולים רמב"ם מעדכן היום (ראשון) על הטיפול בשני לוחמים שנפגעו באורח קשה מירי בחילופי אש בסוריה בסוף השבוע.

נמסר כי השניים הועברו במסוק צבאי היישר מהשטח אל חדרי הניתוח עם פציעות ירי מסכנות חיים. אחד מהם נורה בחזהו, כאשר הכדור חדר את האפוד ונעצר בתוך הלב.

"עם הגעתו לרמב"ם הוא הובהל מיד לחדר הניתוח במטרה להפסיק את הדימום ולייצב את מצבו", אומר פרופ' גיל בולוטין, מנהל מחלקת כירוגית לב ברמב"ם, "הניתוח היה מורכב ומאתגר וכלל פתיחת חזה גם מהצד וגם מהמרכז, במטרה לעצור את מקור הדימום. הכדור עבר בין מחיצות הלב, חורר אותן ונעצר שם.

בהתייעצות מהירה החלטנו פה אחד להניח לכדור. הצלחנו לייצב אותו והיום הוא כבר מתאושש ומתקשר עם הסביבה. בהמשך נראה איך נמשיך את הטיפול. יתכן שנאלץ לנתח שוב כדי להוציא את הכדור מהלב, אולי נחליט לעשות זאת בצנתור, ובהחלט ישנה אפשרות שהכדור ישאר במקומו".

שני הלוחמים נמצאים ביחידות לטיפול נמרץ, תחת השגחה, ומצבם מוגדר יציב.