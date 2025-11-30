בתחנת בנימין במחוז ש"י התקבל אמש (מוצאי שבת) דיווח על הרעלה של עז בשטח המרעה של חוות מצודת דוד, הסמוכה ליישוב מלאכי השלום שבאזור בנימין.

החווה הוקמה לזכרו של דוד ליבי הי"ד, שנהרג מפיצוץ מטען ברצועת עזה.

בתגובה לדיווח, הוקפצו כוחות משטרה לשטח המרעה שבין החווה לבין הכפר הסמוך אל-מוע'ייר. השוטרים איתרו במקום פיתה ובה חומר רעיל ששימש ככל הנראה להרעלה. יום קודם לכן תועדו ארבעה פלסטינים נמלטים מהאזור שבו בוצעה ההרעלה, באמצעות מצלמות שהוצבו במקום.

לאחר סריקות, שימוש באמצעים טכנולוגיים והפעלת מודיעין, עצרו כוחות המשטרה ארבעה חשודים - תושבי אל-מוע'ייר - תוך פחות מ-24 שעות ממועד האירוע.

במשטרת מחוז ש"י מסרו כי "אנו רואים בחומרה רבה ניסיונות של פלסטינים לפגוע במרעה של החוות ביהודה ושומרון, באמצעות המתה של כבשים ועיזים. כל מי שיפעל בניגוד לחוק, יפגע בחוות ששומרות על שטחי המולדת - ימצא את שלטון החוק במהירות".

מקורבים לשר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, מסרו כי "המדיניות של השר בן גביר היא אפס סובלנות כלפי תושבי הרשות שעושים טרור חדש מסוגו, ומנסים בכל דרך לפגוע בהתיישבות". עוד ציינו כי "השר בן גביר מחזק את מפקד מחוז ש"י, ניצב משה פינצ'י, שפועל כל הזמן למען ביטחון המתיישבים".