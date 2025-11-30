שנתיים לאחר החלטת הממשלה להכרה ביישוב, ארבע שנים לעלייה לקרקע, ולאחר החלטת הממשלה על הכשרת היישוב, הבוקר נחנך צומת אביתר שנבנה בעלות של 6 מיליון ש"ח.

שנתיים של עבודה מאומצת של המועצה האזורית שומרון יחד עם משרדי הממשלה, הובילו לסיום העבודות להסדרתו. אירוע חנוכת הצומת התקיים בהשתתפות שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מירי רגב, שר האוצר בצלאל סמוטריץ', ראש מועצת שומרון יוסי דגן, מנכ"ל נתיבי ישראל ניסים פרץ, הנהגת היישוב, ראש ישיבת אבינעם באביתר הרב דוד אמיתי, נציגי תנועת נחלה ותושבים רבים.

העבודות, שבוצעו בעלות כוללת של 6 מיליון ש"ח, כללו הוספת נתיבי פנייה, מפרצי עצירה, מדרכות ותאורה - והן משפרות משמעותית את בטיחות משתמשי הדרך ואת הנגישות ליישוב. הסדרת הצומת מהווה שלב משמעותי וחשוב בהסדרת אביתר כיישוב מן המניין במועצה ובמדינת ישראל. ב יישוב מתגוררות כיום למעלה מ־50 משפחות ובישיבה לומדים כ־200 תלמידים, 3 מהם נפלו במלחמת חרבות ברזל.

דגן הודה במהלך האירוע לשרת התחבורה מירי רגב, לשר האוצר בצלאל סמוטריץ', למנכ"ל נתיבי ישראל ניסים פרץ, לקמ"ט תחבורה ישראל אפריאט, לוועד היישוב אביתר, לרפי אביטל ממונה התחבורה במועצה ולתנועת נחלה, על התמיכה בבניית הצומת. "יהודה ושומרון זה לב המולדת שלנו, זו חגורת המגן של המדינה ואתם ביחד בונים וסוללים את העתיד של עם ישראל כאן, ואני מבקש להצדיע לכם שאתם כותבים את הפרק המפואר הזה", אמר דגן.

"כאן במקום הזה צומח יישוב ועל המקום הזה נאמר 'אבן מאסו הבונים הייתה לראש פינה'. במקום הזה למדנו שארץ ישראל נקנית בייסורים - אביתר בורובסקי הי"ד ויהודה גואטה הי"ד. היום, ארבע שנים אחרי הסדרת המקום הזה, ושנתיים אחרי החלטת הממשלה, אנחנו עומדים כאן עם עשרות משפחות, כמעט 200 תלמידים. המקום הזה הוא מקום של מסירות נפש, מקום של אהבת ארץ ישראל, וכמו שניצחנו מתוך מסירות הנפש האדירה של החוצים והחלוצות שכאן ונפצנו את החומה האדירה הזאת, אני עומד כאן במעמד המרגש הזה ואומרים: כמו שניצחנו באביתר, עוד יקומו ונקים הרבה אביתרים בכל יהודה ושומרון", הוסיף ראש מועצת שומרון יוסי דגן.

סמוטריץ' הוסיף, "שדרוג צומת אביתר הוא עוד חוליה בתנופה האדירה שאנו מובילים ביהודה ושומרון, שמבטאת את העומק והמחויבות הלאומית שלנו לאזור. אנחנו משקיעים 7 מיליארד ש"ח בכבישי יו"ש ומבצעים מהפכה תחבורתית שמצילה חיים מדי יום ומעניקה ביטחון לעשרות אלפי נוסעים. הצומת החדש באביתר אינו רק פרויקט תחבורתי אלא הצהרה ברורה: ההתיישבות כאן נשארת, מתחזקת ומתפתחת, ואנחנו נמשיך להשקיע, לפתח ולחבר כל יישוב וכל משפחה אל מדינת ישראל".

שרת התחבורה מירי רגב אמרה: "צומת אביתר הוא פרויקט תחבורתי חשוב מאוד, זה צומת של ביטחון, של חוסן ושל אמירה ברורה שתושבי השומרון ובכלל יהודה, שומרון ובקעת הירדן זכאים לכבישים ותחבורה כמו כל מקום בארץ. אחרי שנתיים של עבודה אינטנסיבית אנחנו מוסיפים היום שכבת הגנה חשובה לעשרות אלפי נוסעים, ומבססים עוד צעד בדרך להסדרת היישוב אביתר. נמשיך להוביל פיתוח, בטיחות ונגישות בכל חלקי הארץ, מהמרכז ועד ההתיישבות - מבצעים ריבונות דה פקטו."

מלכיאל בר חי, יו"ר מזכירות אביתר: "בהתרגשות ובתחושת מחויבות גדולה אנחנו מסמנים היום ציון דרך של חזרה לארץ חמדת אבות כולה. לא משיקולים פרטיים הגענו לכאן, אלא במסירות נפש שממשיכה את דרכם של החלוצים, החיילים ותושבי ההר שמסרו את נפשם כדי שנוכל לבנות כאן חיים. בע"ה כשם שזכינו לבנות ולחנוך כאן את הצומת, נזכה להקים עוד יישובים במרחב כולו ובחבל עזה, ובחנוכה הקרוב נדליק נרות בניסנית בדרכנו לחידוש ההתיישבות היהודית בעזה".

דניאלה וייס, יו"ר תנועת נחלה: "ביום בו חונכים דרך גישה לאביתר, ממש מתבקש להזכיר פריצת דרך היסטורית שהתרחשה במקום הזה - באביתר - לאחר 20 שנה שבהן לא הוקם אף יישוב חדש ביהודה ושומרון. כפי שראש הממשלה נתניהו הכריז בזמנו, זכה היישוב אביתר וזכתה תנועת נחלה להקים יישוב חדש המשמש מורה דרך לרבים. בעזרת ה' נזכה בקרוב להקמת יישובים חדשים בחבל עזה".

ראש ישיבת אבינעם באביתר, הרב דוד אמיתי: "מודים מעומק הלב לקב"ה ושליחיו הנאמנים על הסדרת הצומת. עליית קומה בדרך ליישוב של ממש - התיישבות שצומחת עם התורה".