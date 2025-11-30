מצרים מכשירה שוטרים פלסטינים כדי לשלבם בכוח הביטחון שיהיה מופקד על ניהול רצועת עזה לאחר סיום המלחמה, כך מוסר גורם פלסטיני בכיר לסוכנות הידיעות הצרפתית.

על פי הדיווח, בחודש מרץ השנה עברו יותר מ-500 פעילים וקצינים במשטרה הפלסטינית הכשרה גופנית, מקצועית ועיונית במצרים, ומאות אחרים שובצו בהכשרה דומה מאז חודש ספטמבר.

לפני מספר חודשים אמר שר החוץ המצרי, בדר עבד אל-עאטי, כי בכוונת קהיר להכשיר ולאמן 5,000 קצינים ופעילי ביטחון פלסטינים כדי להציב אותם ברצועת עזה.

העיתון "אל-ערבי אל-ג'דיד" מציין כי על פי ההסכם בין הארגונים פת"ח לחמאס בחסות מצרים מסוף 2024, ממשלת הטכנוקרטים שתוקם ברצועת עזה לאחר סיום המלחמה תגייס 5,000 שוטרים שיעברו הכשרה מבצעית בנוסף ל-5,000 שוטרים שעבדו תחת ממשלת חמאס.

גורם פלסטיני מסר כי תוכנית ההכשרה והאימונים המצרית מתבצעת בתיאום ישיר עם הרשות הפלסטינית, ואת שכרם יקבלו השוטרים מהרשות הפלסטינית שמושבה ברמאללה.