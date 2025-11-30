שורד השבי יוסף חיים אוחנה שוחרר הבוקר (ראשון) משיקום בכפר המכביה ברמת גן וחזר אל ביתו שבקריית מלאכי.

"אוהב אתכם, אני רק יודע שאני חוזר הביתה", אמר אוחנה לכאן חדשות בצאתו מכפר המכביה. "אני אוהב את כולם. הלב שלי על 200".

אוחנה, בן 25, שימש כברמן בפסטיבל נובה. טרם חטיפתו, הוא סייע בפינוי פצועים לחובשים ואמבולנסים.

עם חזרתו לישראל, סיפר שעבר בשבי עינויים קשים, הרעבה מכוונת והתעללות פיזית ופסיכולוגית בשבי.

ב-19 באוקטובר, שישה ימים לאחר שהושב לישראל, שוחרר לשיקום מבית החולים שיבא, עם האחים אריאל ודוד קוניו.