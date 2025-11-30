הצהרת נתניהו לאחר הגשת בקשת החנינה צילום: דוברות

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש היום (ראשון) לנשיא המדינה יצחק הרצוג בקשת חנינה. הבקשה הועברה למחלקה המשפטית בבית הנשיא באמצעות פרקליטו, עו"ד עמית חדד.

נתניהו כתב בבקשת החנינה ששלח לנשיא יצחק הרצוג: "בשנים האחרונות התגברו המתחים והמחלוקות בין חלקי העם ובין רשויות המדינה השונות. אני מודע לכך שההליך המתנהל בענייני הפך למוקד להתנצחויות עזו ונושא באחריות ציבורית וערכית רחבה, מתוך הבנה להשלכות של כלל האירועים בשל כך, ועל אף האינטרס האישי שלי לנהל את המשפט ולהוכיח את חפותי עד זיכויי המלא, אני סבור שהאינטרס הציבורי מורה אחרת.

מתוך אחריות ציבורית כראש הממשלה לנסות להביא לפיוס בין חלקי העם, אין לי ספק שסיום המשפט יסייע להוריד את עוצמת הלהבות בוויכוח שנוצר סביבו", הוסיף נתניהו.

הליכי הטיפול בבקשת חנינה בבית הנשיא צילום: ללא

בהצהרה מצולמת שמסר לאחר הגשת בקשת החנינה אמר נתניהו: "כמעט עשור עבר מאז החלו החקירות נגדי. המשפט מתקיים קרוב לשש שנים והוא צפוי להימשך עוד הרבה שנים. ככל שהעדויות והראיות המזכות, שמקריסות לחלוטין את טיעוני השווא נגדי, מתבררות בבית המשפט - האינטרס האישי שלי היה ונותר להמשיך את התהליך עד לזיכוי מלא. המציאות הביטחונית והמדינית, האינטרס הלאומי, אלה מחייבים אחרת.

היום נדרשת אחדות לאומית. המשך המשפט קורע אותנו מבפנים, מעורר מחלוקות עזות ומעורר שסעים. סיום מיידי של המשפט יסייע להנמיך את הלהבות ולקדם פיוס רחב שהמדינה שלנו כל כך זקוקה לו. התלבטתי רבות בעניין זה - אבל מה שקרה בזמן האחרון - הכריע את הכף. אני נדרש להעיד שלוש פעמים בשבוע - דרישה שלא עומדת בפני אף אזרח במדינה. עמדה לנגד עיני גם קריאת הנשיא טראמפ שמעוניין לקדם אינטרסים חשובים בחלון זמנים שספק אם יחזור. אני מצפה שכל מי שטובת המדינה לנגד עיניו יתמוך בחנינה", סיכם ראש הממשלה.

טראמפ להרצוג: למה שלא תתן לנתניהו חנינה? ערוץ כנסת, לע"מ

מבית הנשיא נמסר כי "הבקשה מועברת כעת, על פי הכללים, למחלקת החנינות במשרד המשפטים שתרכז גם את חוות הדעת הרלוונטיות מהגורמים השונים במשרד המשפטים, ולאחר מכן הן יועברו ליועצת המשפטית של בית הנשיא וצוותה להכנת חוות דעת נוספת לנשיא המדינה".

בקשת החנינה

בבית הנשיא מציינים כי מדובר בבקשת חנינה יוצאת דופן ובעלת השלכות משמעותיות. לאחר קבלת כל חוות הדעת, נשיא המדינה ישקול אותה באחריות ובכובד ראש.

הבקשה כוללת שני מסמכים: מכתב מפורט חתום על ידי עורך דינו, ומכתב חתום על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיב: "החנינה לראש הממשלה נתניהו - קריטית לביטחון המדינה. הרפורמה במערכת המשפט ובפרט בפרקליטות המושחתת והמסואבת, שייצרה את תפירת תיקי נתניהו - קריטית לביטחון המדינה. אין סתירה בין השתיים - שתיהן גם יחד חשובות".

שר הביטחון ישראל כ"ץ כתב: "אני תומך בבקשת החנינה שהגיש ראש הממשלה נתניהו לנשיא המדינה הרצוג, וקורא לנשיא להיענות לה ולהביא לסיום האישומים המשפטיים שנולדו בחטא ויצרו שסע קשה שמפלג את העם. ישראל מתמודדת היום עם מציאות ביטחונית מורכבת מאי פעם: אויבים ישנים מנסים לשקם את כוחם, בעוד שכוחות חדשים בסביבה מנסים לעלות במטרה לאיים על ביטחון אזרחי ישראל.

בעת הזו, נדרשת הנהגה מאוחדת שמרוכזת באיום האסטרטגי העומד בפנינו. הענקת חנינה, כפי שגם ציין נשיא ארה"ב, היא הדרך היחידה לסיים את הקרע העמוק שמלווה את החברה הישראלית כעשור, ולאפשר למדינה להתלכד מחדש מול האתגרים וההזדמנויות שעומדים בפנינו. בנימין נתניהו זכה באמון העם פעם אחר פעם ויש לאפשר לו להמשיך ולהוביל את מדינת ישראל מול כל האתגרים בפניהם היא ניצבת. אני קורא לנשיא הרצוג לתמוך בהחלטה שתאפשר למדינת ישראל להמשיך מאוחדת קדימה", דברי כ"ץ.

שר הכלכלה והתעשייה ניר ברקת הוסיף "האינטרס של מדינת ישראל מימין ומשמאל הוא לסיים את המשפט נגד ראש הממשלה נתניהו. אחרי מלחמה קשה מדינת ישראל צריכה לצאת לדרך חדשה באחדות לאומית ושותפות. כבוד נשיא המדינה זה הזמן לחון את ראש הממשלה ולסיים את המשפט הזה".

שר התרבות והספורט מיקי זוהר הגיב: "הגיע הזמן לשחרר את ישראל מסאגת משפט נתניהו שקורעת את העם. הדבר הנכון לעשות זה להיענות לבקשת החנינה למען עתיד המדינה".

מנגד, יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן, טען כי "רק אשם מבקש חנינה. אחרי שמונה שנים של משפט, כשהתיקים נגדו לא קרסו, נתניהו מבקש חנינה. עסקת החליפין היחידה שעל הפרק היא שנתניהו יקח אחריות, יודה באשמה, יעזוב את הפוליטיקה וישחרר את העם והמדינה - רק כך תושג אחדות בעם".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד הגיב: "קורא לנשיא הרצוג: אתה לא יכול לנתניהו חנינה בלי הודאה באשמה, הבעת חרטה ופרישה מיידית מהחיים הפוליטיים".