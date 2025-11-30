בסוף השבוע שעבר הלך לעולמו אלוף (מיל') דן טולקובסקי, מי שהיה מפקד חיל האוויר במבצע סיני, המלחמה השניה בתולדות מלחמות ישראל, שבימים אלו מציינים לה 69 שנים.

טולקובסקי שנפטר בגיל 104 היה אחרון אלופי המטכ"ל של משה דיין במבצע סיני. (רק לשם השוואה: מהמטכ"ל של מלחמת ששת הימים, לפני 58 שנים, כולם כבר הלכו לעולמם. מהמטכ"ל של מלחמת יום הכיפורים, לפני 52 שנה, אחרון האלופים הלך לעולמו בשבוע שעבר: ראש אמ"ן אלי זעירא).

מבצע קדש לא היה מלחמתו המובהקת של חיל האוויר, כמו המלחמות הבאות - מלחמת ששת הימים, מלחמת ההתשה, מלחמת יום הכיפורים, וכל הבאות אחריהן. אבל החיל תחת פיקודו של טולקובסקי סיפק למדינה שלושה עקרונות משמעותיים: שמירה על שמיים נקיים מפני מטוסי אוייב, עליונות אווירית בשמי החזית בחצי האי סיני, ויכולת הובלת כוחות בדמות הצנחת הצנחנים במיתלה - המהלך שפתח את המלחמה ושהיקנה לצנחנים את התהילה, תוך התעלמות מכך שהתהילה הזו לא היתה אפשרית בלי החיל שהוביל אותם, חיל האוויר.

טולקובסקי היה מפקד חיל האוויר שהעביר את החיל מדור מטוסי הבוכנה של מלחמת העצמאות ותחילת שנות החמישים לדור מטוסי הסילון. טולקובסקי גם היה המפקד שהכניס לחיל האוויר את הכלי שבהתחלה כולם זלזלו בו עד שהבינו את חשיבותו העצומה, שהיום קשה לשער איך אפשר בלעדיו - המסוק. בזכות הכנסת המסוקים ניתנה יכולת גדולה יותר לעיקרון שנקבע כבר במלחמת העצמאות: לא מפקירים פצועים בשטח.

דן טולקובסקי היה המפקד הראשון שהכניס טכנולוגיה מודרנית לחיל האוויר, בין היתר בזכות השכלתו כמהנדס מכונות, ובכך הצעיד אותו כמה צעדים קדימה מהילדות של מלחמת העצמאות. עזר ויצמן, שהיה סגן מפקד חיל האוויר תחת טולקובסקי ושנתיים אחרי מבצע סיני החליף אותו בפיקוד על החיל, כותב בספרו 'לך שמים לך ארץ' (עמ' 167): "האמת: חששתי מפני דן טולקובסקי וממערכת היחסים שתתפתח בינינו. זו דמות מיוחדת במינה: קפדן, דייקן. הוא מהנדס מוסמך. השכלתו רחבה משלי. הייתי מרגיש איזה פחד, אולי איזו רתיעה, כל עת שהייתי נקרא לחדרו לשם התייעצות. מנהג היה לו לשלוף ממגירתו את סרגל החישוב ולהסתייע בו לעריכת חישובים. הסרגל הזה, מין סימן זיהוי, המלמד על יתרון בעליו בהשכלה ובדעת, חצץ בינינו. "אלהים, זה עם סרגל החישוב שלו! איפה אני ואיפה הסרגל?!" - היתה מבזיקה אצלי מחשבה בראש.

"היתה לו שפה אנגלית רהוטה ועברית מצויינת. הוא נחון בקור-רוח, בסגולות טובות של דיוק. בכושר מצויין לחשוב ולנתח".

ובמקום אחר הוא כותב (עמ' 191): "הסדר הטוב של דן. עוד לפני שקיבלתי את הפיקוד הלכה למעשה, קיימנו שיחות ארוכות. היו לו תיקים מסודרים על האנשים המרכזיים בחיל. מי מתאים פחות ומי יותר ובאלו תכונות מחונן כל אחד. זה היה אחד הדברים, שלמדתי מדן: אחרי כל שיחה עם קצין בפיקוד חיל האויר, רשמתי את תמציתה ואת הפתק צררתי בתיקו האישי. היתה בכך תועלת מרובה".

אחרי שהשתחרר מהצבא, פנה טולקובסקי לתחום הכלכלי-עיסקי, והיה מהאבות המייסדים של תעשיית ההיי-טק בישראל.

אחרי מלחמת ששת הימים, היה טולקובסקי ממייסדי התנועה למען ארץ ישראל השלמה, אך לימים שינה את דעתו ותמך ברעיון שתי מדינות. ב-1976 נמנה עם קבוצת המייסדים של מפלגת ד"ש. במהלך השיחות על הסכם השלום בין ישראל למצרים היה חבר בקבוצה של קצינים בכירים שהתנגדה לוויתורים בסיני. אחרי התפטרותו של עזר ויצמן מתפקיד שר הביטחון, בחודש מאי 1980, הוזכר שמו כמי שימלא את התפקיד מחוץ למערכת הפוליטית, בגלל הזדהותו באותם ימים עם הליכוד.

מדינת ישראל נפרדת מעוד אחד מהמפקדים המיתולוגים שלה, שלא זכה לכבוד הראוי לו. רק לפני שנתיים, בגיל 102, הוא זכה בעיטור נשיא מדינת ישראל. יהי זכרו ברוך.