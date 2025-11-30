בית משפט השלום בחיפה קבע כי חברת בר-טן החזקות והשקעות בע"מ, המפעילה מועדון כושר ובריאות, תפצה אדם עם מוגבלות בראייה ובשמיעה בסך 30,000 שקלים, לאחר שהתברר כי דרשה ממנו להתאמן אך ורק בליווי קבוע - בניגוד לחוק.

מתוך סכום הפיצוי, 5,000 שקלים הוטלו באופן אישי על מנכ"לית הרשת לשעבר. בנוסף חויבה החברה לשלם לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות הוצאות משפט ושכר טרחה בסך 7,000 שקלים.

התביעה הוגשה בעקבות פנייתו של אחמד ג'עברי, אדם עם לקות ראייה ושמיעה, שרכש מנוי לחדר הכושר לאחר שהציג אישור רפואי תקף. למרות שהתאמן לבדו והפגין התנהלות בטוחה, זומן ג'עברי להנהלת המועדון ונמסר לו כי לא יוכל להמשיך להתאמן או לשחות ללא ליווי צמוד. דרישה זו, שאינה מבוססת על הערכה מקצועית או בדיקת חלופות, הוגדרה כהפליה אסורה לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

במהלך ההליך נחקרו עדים והוגשו סיכומי הצדדים. בית המשפט הציע בתחילה להכריע ללא נימוקים, אך הנציבות ביקשה פסק דין מפורט מתוך רצון לקבוע נורמות ברורות לשוק הכושר והפנאי. בפסק הדין נקבע כי התניית שירות בליווי אדם נוסף ללא בחינה פרטנית של הסיכונים מהווה הפרה מובהקת של חוק השוויון.

עו"ד שרה אדוני-אברהם, שייצגה את הנציבות, אמרה: "הפיצוי שנפסק מעביר מסר חד: אין לדרוש מאדם עם מוגבלות תנאים חריגים כתנאי לקבלת שירות. חובת נותני השירות היא לבצע התאמות סבירות ולא להציב חסמים". נציב השוויון, דן רשל, הוסיף כי "התניית קבלת שירות בהגעה עם מלווה, כאשר אין כל צורך בכך, היא פגיעה בכבוד, בחירות ובשוויון… נמשיך להפעיל אכיפה כדי לוודא שכל אדם יקבל שירות שוויוני ומכבד".