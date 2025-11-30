כוכב הנוער אייל לוי משתף פעולה לראשונה עם אביו רואי לוי, מלהקת שוטי הנבואה. השניים מציגים היום (ראשון) את הדואט שלהם “ברוך ה'”. את השיר כתבו רואי ואייל יחד עם אלעד טרבלסי ואסף צרויה, שגם הופקד על ההפקה המוזיקלית.

מאז פריצתו של אייל לפני כשנתיים בלבד, בגיל 13, אביו מלווה אותו באופן צמוד בקריירה המוזיקלית, ומשתף איתו פעולה בכתיבה ובהלחנה של הרבה מלהיטיו. השניים כבר הופיעו יחד על במה בפסטיבלים, כשאייל התארח במופע של רואי בפסטיבל התמר, שם הפך לאמן הצעיר ביותר שאי פעם עלה לבמת הפסטיבל וגם בפסטיבל הבירה.

"השיר ברוך ה' הוא המנון משפחתי ומרגש על חיבור ואופטימיות", אומרים מפיקי השיר, "זהו שיר שחוגג את הרגעים הקטנים סביב שולחן הבית, את תחושת הביחד, ואת האמונה שהכול קורה בזמן הנכון. שיר שמדבר על עליות ועליות שיש בכל דרך ובוחר להתמקד בעוצמה ובכוח של משפחה, באהבה שעוברת מדור לדור ובחיפוש אחר אושר אמיתי".

"לצד קצב ושמחה, הוא משלב מסר מעצים של תקווה ואמונה", הם מוסיפים, "ברוך ה' על מה שיש, ועל מה שעוד יבוא, שיר מלא אור, שמדגיש את הכוח של ביחד, את הדרך הארוכה שעוברים אב ובן, ואת האמונה שמעניקה תקווה ואושר".