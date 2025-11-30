ח"כ משה קינלי טור פז (יש עתיד) מתייחס בראיון לערוץ 7 לבקשת החנינה שהגיש ראש הממשלה נתניהו לנשיא הרצוג, לחוק הגיוס של ח"כ ביסמוט ולהקמת ועדת החינוך האלטרנטיבית.

לדבריו, בקשת החנינה חורגת מהמסורת ומהחוק הישראלי ודורשת הכרה מלאה באחריות.

טור פז ציטט את דברי הרמב"ם בנושא התשובה ואמר, "נתניהו היא בעיניי סטייה מהמסורת היהודית הרי אנחנו מכירים הלכות תשובה לרמב"ם הוא אומר במפורש מצוות עשה אחת והוא שישוב החוטא מחטאו לפני השם והתוודה". הוא הוסיף, "בלי חטאתי, עוויתי, פשעתי, נכון אני לשלם על פשעי אין מה לדבר על חנינה", והדגיש כי לדעתו על החנינה להתלוות גם פרישה מהחיים הפוליטיים.

בהמשך ביקר את טענת נתניהו שלפיה החנינה נועדה לאחות את הקרעים בעם, ואמר, "בעיניי זה מהלך קלאסי של נתניהו בשביל הציבור, בשביל המדינה שום דבר על האחריות האישית שלו". לדבריו, "החנינה היא בשבילך, תגיד אני מבקש סליחה, אני חטאתי, אני עשיתי טעויות ואז תבקש סליחה אחרת, זה לא שווה שום דבר".

בנוגע לחוק הגיוס תקף טור פז את טיוטת החוק שהציג ח"כ בועז ביסמוט. לדבריו, "זה חוק השתמטות על מלא", תוך ציון כי החוק "לא יביא חרדי אחד חדש" לגיוס וכי "הוא מכשיר הרבה מאוד שרצים". עוד אמר, "היום שלושת אלפים חרדים מתגייסים בשנה, שבעים אחוז מהם הם חרדים לשעבר". הוא טען כי החוק מסדיר את מעמד בני הישיבות ואינו מחזק את השירות בצה"ל.

טור פז הוסיף כי בתוך הקואליציה ישנם חברי כנסת שעלולים להתנגד לחוק, וציין, "כל מי שנשאר לו עמוד שדרה בקואליציה יתנגד נחרצות לחוק הזה". עוד אמר כי מי שיצביע בעדו מקרב הציונות הדתית "יאבד לעולם את זכותו לדבר בתור נציג מגזר שהוא הכי משרת והכי מקריב".

לבסוף התייחס להקמת ועדת החינוך האלטרנטיבית בעקבות השבתת הוועדה הרשמית, ואמר כי יו"ר הכנסת אוחנה "פשע והרג את הממלכתיות הישראלית". לדבריו, היעדר פעילותן של ועדות החינוך והבריאות במשך יותר מארבעה שבועות הוא "מעילה בתפקיד ובאמון של הציבור". טור פז סיפר כי בדיון שקיים הגיעו "מאות אנשי חינוך בכירים", וכי ימשיך להפעיל את הוועדה עד לחידוש עבודתה הרשמית של הכנסת.

הוא ציין כי יו"ר הכנסת מונע את כניסתו לחדר הדיונים, ואמר, "הרי זה לא שהחדר תפוס והוא במקום לאפשר לוועדת חינוך להתכנס אפילו כאקט אלטרנטיבי ולהביא את קולו של הציבור הוא נועל את הדלת". לדבריו, ברגע שוועדת החינוך הרשמית תחזור לפעולה, הוועדה האלטרנטיבית תיסגר.