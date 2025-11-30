יממה לפני שמועצת העיר דבלין תצביע על ההצעה לשנות את שמו של פארק שנקרא לזכרו של נשיא המדינה המנוח יצחק הרצוג, מכנה ראש ממשלת אירלנד את ההצעה "אנטישמית" וקורא להורידה מסדר היום.

"‏ההצעה לשנות את שם פארק הרצוג צריכה לרדת מסדר היום. היא תמחק את התרומה הייחודית והעשירה לחיים האיריים של הקהילות היהודיות במשך עשרות שנים, כולל השתתפות פעילה במלחמת העצמאות האירית ובהקמת המדינה המתהווה.‏ "ההצעה היא הכחשה של ההיסטוריה שלנו וללא ספק תיחשב כאנטישמית", כתב ראש ממשלת אירלנד.

הוא הוסיף "עלינו להעריך ולהכיר בנדיבות את תרומת הקהילות היהודיות האיריות שלנו להתפתחות ארצנו בצורותיה השונות.‏ אני מבקש מכל חברי מועצת העיר דבלין לשקול ברצינות את ההשלכות של המהלך הזה".‏

גם שר ההגנה והשר לעניינים אירופיים של אירלנד, תומאס בירן, הביע התנגדות להצעה להסיר את שמו של הנשיא הישראלי לשעבר מפארק בדבלין.

"אני מתנגד לחלוטין להצעה לשנות את שמו של פארק הרצוג. חיים הרצוג, שנולד וגדל בדבלין ובבלפסט, הפך לנשיא מדינת ישראל, אחד המנהיגים הבולטים ביותר שנולדו באירלנד על הבמה העולמית, ומקור גאווה עצום לקהילה היהודית באירלנד ולאירלנד כולה. סיפורו הוא סיפור אירי. אני קורא למועצת העיר דבלין שלא להמשיך בהצעתם", כתב ברשת X.

מדובר בהצעה שמקדמת חברת מועצה יחד עם שורה של ארגונים פרו-פלסטיניים אליהם חבר גם ארגון 'אמנסטי'. ההצעה מבקשת להסיר את שמו של הנשיא המנוח מהפארק ולקרוא לו: "פארק פלסטין החופשית".