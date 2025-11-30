להפקרות בתחומים שונים במדינה כבר התרגלנו לאורך השנים, אך סיפור כזה של אשמת הקרבן - מזעזע גם את מי שכבר ראה הכול.

שם-טוב לוסקי, בעלי חוות סוסיא הקדומה שבהר חברון, תפס מחבלים ערבים שחדרו לשטח החווה בניסיון להציתו - ונעצר בעצמו יממה לאחר מכן, כשהמחבלים שוחררו לחופשי ושבו עטורי תהילה לכפרם.

האירוע התרחש לפני כחמישה חודשים, כאשר מחבלים מהעיירה יטא חדרו לחווה והציתו ארבעה מוקדי אש במרחק של כ-100 מטרים בלבד מבתי מגורים. לוסקי, שהיה עירני, זיהה את האש ואת החשודים שנמלטים מהשטח - ויחד עם תושבים נוספים דלק אחריהם, בזמן שאחרים פעלו לכיבוי הדליקות.

לתמיכה בגיבורי חוות סוסיא הקדומה>>

למרות שפורעים ערבים מהכפר הסמוך יידו לעברם אבנים וניסו למנוע את הלכידה, הצליחו אנשי החווה לשמור על קשר עין עם אחד המחבלים. שוטרים שהוזעקו למקום עצרו את החשוד שנלכד ושלושה נוספים. אלא שבמהלך מעורר תמיהה החליטו במשטרת מחוז ש"י לשחרר את כל העצורים בתוך שעות ספורות.

הסאגה לא הסתיימה שם: יממה לאחר האירוע, פשטו בלשי ימ"ר ש"י על חוות סוסיא הקדומה - שניצלה מהצתה רק בנס - ועצרו את שם-טוב לוסקי ותושבים נוספים, בחשד לתקיפה של המחבלים. מאז, שוהה לוסקי בתנאים מגבילים, מנוע מלהיכנס לשטח החווה ולנהל את פעילותה.

תרמו עכשיו לקמפיין להצלת חוות סוסיא הקדומה>>>

בעקבות כך נקלעה החווה למשבר כלכלי חמור: העדרותו של לוסקי מורגשת בכל היבט של התחזוקה והניהול, ובמקביל גברו התקפות הטרור מצד ערביי הסביבה - שקיבלו רוח גבית משחרור החשודים.

למרות הכול, ממשיכים רועי הצאן והבקר של חוות סוסיא הקדומה לצאת מדי יום למרעה ולהגן בגופם על מאות דונמים מפני ניסיונות השתלטות. יקירי החווה יצאו בקמפיין חירום לגיוס תמיכה כדי להחזיק את השטח ואת ההתיישבות במקום.

"הרועים המסורים שלנו ממשיכים להיאבק על השטח יום יום, אבל המערכה קשה ואנחנו חייבים את הגב שלכם כדי לנצח", אמר שם-טוב לוסקי. "אנחנו נמצאים כאן בחזית ההתיישבות כבר מעל שני עשורים בשביל עם ישראל, בקיץ ובחורף, בקשיים ובפריצות הדרך, אבל עכשיו אנחנו צריכים אתכם איתנו כדי להמשיך קדימה בגאולת הארץ", הוסיף.

להשתתפות בקמפיין גיוס ההמונים לחוות סוסיא הקדומה>>>