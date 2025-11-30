היועצת המשפטית לכנסת, שגית אפיק, התריעה בפני חברי ועדת הכנסת מפני ניסיון להעביר את הדיון בהצעת חוק רפורמת השידורים של השר שלמה קרעי לוועדה שאינה ועדת הכלכלה.

לדבריה, מדובר בהצעת חוק ממשלתית רחבה, בת 112 עמודים, הכוללת שינויים מרחיקי לכת ובהם הקמת רשות רגולציה חדשה לתכנים משודרים, ביטול מערך "עידן פלוס", אסדרת תוכני חדשות, והטלת חובת השקעה בהפקות מקומיות.

היועצת קובעת כי ועדת הכלכלה היא הוועדה המוסמכת היחידה להכנת החוק, בהתאם להצעה עצמה, לדברי ההסבר שצורפו לה, ולהיסטוריה התחיקתית של הכנסת.

היא מזכירה כי ועדת הכלכלה כבר דנה ואישרה מספר הצעות חוק בתחום התקשורת בשנים האחרונות.

לדבריה, חריגה מהנוהג שלפיו ועדות קבועות מכינות חקיקה בתחומן תחליש את הכנסת, תפגע במומחיותה ותוביל לפגיעה בעבודת הפיקוח שלה על הממשלה. היא הדגישה כי ניסיון להעביר את החוק לוועדה ייעודית חדשה נעשה בניגוד לעמדת יו"ר ועדת הכלכלה וללא עמידה בתנאים שנקבעו לכך בעבר.

אפיק הזהירה כי הקמת ועדה חדשה שתדון בהצעה רק משום חוסר שביעות רצון של השר הממונה מהעמדות שמציג יו"ר ועדת הכלכלה, תוביל לפגם חמור ותקדים מסוכן בהליך החקיקה. "יש בכך כדי להטיל צל כבד על היכולת של אותה ועדה להוציא תחת ידיה דבר חקיקה מיטבי", כתבה.