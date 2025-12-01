נופר אברהם, אלמנתו של לוחם המילואים ניר דורון אברהם ז"ל, שוחחה עם הדסה בן ארי במסגרת סדרת הפודקאסטים "בשבילם" וחשפה את סיפורם האישי - מהלחימה בעזה ועד ההתמודדות היומיומית מאז נפילתו.

ניר לחם ברצף במשך חמישה חודשים מאז ה-7 באוקטובר, פינה גופות ונחשף למראות קשים. בהמשך נפצע ופגיעת השמיעה ממנה סבל לוותה בטנטון שהכביד על חייו ועל חיי המשפחה.

נופר סיפרה בפודקאסט שמדובר בערוץ 'הגיבורים' בפרטנר כי חייה השתנו לחלוטין מאז שניר שם קץ לחייו. לדבריה, לפני המלחמה הייתה "מאוד לחוצה ורודפת אחרי החיים", אך לאחר האירועים הבינה מחדש מהי משמעות, הקשבה והתבוננות. למרות הקושי, שלושת ילדיה הם מקור הכוח המרכזי שלה.

לדבריה, ניר היה אדם שמח, אופטימי ומסור בבית, בעבודה ובהתנדבות בקהילה. הוא נהג לשמח את ילדיו, היה הראשון להתנדב ולתת, ו"עשה הרבה לאחרים - לעצמו פחות". נופר סיפרה כי בדיעבד זיהתה סימנים של התרחקות ורגעים שבהם היה נוטה לשקט ממושך, אך "בזמן של הישרדות קשה מאוד לשים לב".

לאחר פציעתו, ניר נדרש למכשירי שמיעה ונלחם בנחישות על שיקום. היא זוכרת היטב את תשובתו כששאלה כיצד הוא מרגיש, "זה רק מכשיר שמיעה". בבית, רעש הילדים הפך קשה עבורו, והיא מספרת כי ניסתה לסייע לו ככל יכולתה.

נופר הדגישה כי לא הבחינה בעומק המצוקה בה היה שרוי, וכי האירוע שהוביל למותו היה עבורה "הפתעה מוחלטת". לדבריה, היא נאחזה ברגע האחרון באינטואיציה חזקה שהתריעה שמשהו אינו כשגרה.

כיום, היא רואה שליחות במתן קול למשפחות שנפגעו. לדבריה, החברה כולה חייבת להסתכל סביב, לזהות מצוקה ולא לקחת כמובן מאליו את מי שחזר מהקרבות. "תסתכלו יותר פנימה", היא מבקשת, "לא רק בי - בכל המשפחות השכולות".

נופר ממשיכה להנחיל לילדיה את רוח אביהם ומדגישה כי עבורם ניר "נלחם ועשה הכל למען המדינה". היא מספרת כי תסביר להם את הסיפור בהדרגה, בהתאם לגילם וליכולתם לעבד את האירועים.

בסיום השיחה הקריאה נופר שיר שכתבה לניר בחייו. לדבריה, השיר הוא חלק ממה שנשאר לה להיאחז בו, בין הכאב לבין התקווה.