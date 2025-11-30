אלוף מילוא בגבול הצפון דובר צה"ל

מפקד פיקוד הצפון, אלוף רפי מילוא, ביקר במהלך סוף השבוע במרחב גבול רמת הגולן וכן בתרגיל צבאי שנערך בגבול לבנון. במסגרת הביקור קיים הערכת מצב מבצעית עם מפקדים בשטח.

בדבריו, עמד אלוף מילוא על חשיבות הדריכות בזירות הצפון ואמר: "הכוחות נמצאים בדריכות גבוהה, בהגנה ובמוכנות להתפתחות בזירות סוריה ולבנון, הפעילות במרחב בית ג'ן של חטיבה 55 מדגישה את חשיבות הפעילות היזומה לסיכול טרור במרחב האבטחה, ואת ערכה של ההגנה הקדמית".

הוא הוסיף: "אסור לנו לחכות, רק ליזום, לא נאפשר את התבססות הטרור לאורך גבולותינו - נמשיך לפעול בנחישות וביוזמה על מנת לסכל איומים ונסיונות פגיעה באזרחי מדינת ישראל עוד בטרם התפתחו. צה"ל ימשיך לעמוד כחוצץ בין התושבים לאויב, ויהיה הראשון לזהות, להגיב ולהגן".

אלוף מילוא שיבח את פעילות כוחות המילואים בגזרה: "כוחות המילואים בגזרה, השלמתם את המשימה בהצלחה, עצרתם את החשודים וחתרתם למגע תחת אש. הערכה גדולה לפעילותכם והתייצבות שלכם פעם אחר פעם. אני מאחל רפואה שלמה לפצועים ומקווה שיחזרו בקרוב אלינו".