רום ברסלבסקי חזר לטדי דוברות בית״ר ירושלים

קצת יותר משנתיים עברו מאז נחטף רום ברסלבסקי לעזה על ידי ארגון הטרור חמאס בבוקר השבעה באוקטובר.

בשנתיים שעברו לא הפסיקו אוהדי בית"ר והמועדון הירושלמי לפעול ולקרוא לחזרתו של רום אל חיק משפחתו וליציעים והערב (ראשון) זה סוף כל סוף קרה - כאשר ברסלבסקי חזר לאצטדיון הביתי הירושלמי, אצטדיון טדי.

רגע לפני שריקת הפתיחה במשחק הביתי במסגרת המחזור ה-11 בליגת העל בכדורגל, בו מארחת בית"ר את נתניה, עלה ברסלבסקי אל כר הדשא לטקס מרגש שנערך לכבודו.

עם פתיחת הטקס שנערך לעיניי אצטדיון מלא ב-30,000 אוהדים, עמדו כולם על הרגליים לכבודו של רום ואוהדי בית"ר קראו לו לבוא ולקבל את הכבוד מהם.

רום שעלה לכר הדשא כשהוא מלווה על-ידי בעלי המועדון, מר ברק אברמוב, אמר בטקס המרגש על הדשא של טדי: "לפני שנה, עמדתם כולכם פה עם המשפחה שלי וחולצה שכתוב עליה 'חטוף'. היום אני כאן, חופשי ומאושר ולא חטוף, עם צבא שלם של בית"ר מאחוריי ועיר ציונית אדירה שהיא ירושלים. בית"ר זו לא קבוצה, זה הסמל של המדינה".

רום הוסיף והודה לחיילי צה"ל כשאמר: "לחיילי צה"ל הגיבורים - הצלתם את חיי".