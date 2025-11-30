צרות בצרורות. הפעם האחרונה בה מכבי ת"א הפסידה למ.ס אשדוד, הייתה באוקטובר 2021, אז בסיום ההפסד פוטר מאמנה פטריק ואן לוואן מאימונה וזו נאלצה לחפש אחר מאמן חדש במקומו של ההולנדי.

הערב (ראשון) נחלצה מכבי מהפסד נוסף לאשדוד, במשחק בו הופיעה ללא מאמנה לאזטיץ' הסרבי שהחליט להתפטר מוקדם יותר היום בשל מחאת האוהדים נגדו שהגיעה עד לביתו אמש מאוחר בלילה וכללה ירי פצצות תאורה אל עבר ביתו.

את מקומו של לאזטיץ' על הדשא תפס מאמן נבחרת הנוער, דן רומן שכמעט והפסיד במשחק הבכורה שלו כמאמנה הזמני של מכבי ת"א.

אשדוד שניצחונה הביתי האחרון על מכבי היה בדצמבר 2020, עלתה ראשונה ליתרון בדקה ה-40 בניגוד גמור למהלך המשחק.

מכבי לא הצליחה לסכן את שערה של אשדוד במשך דקות ארוכות ושחקניה נראו עייפים ובעיקר לא מספיק רוצים.

רצף של חילופים של מאמנה הזמני של מכבי, רומן, הפיחו מעט חיים במשחק ואחד המחליפים, עידו שחר הוא זה שהשווה את התוצאה עם שער אדיר בדקה ה-76.

כשנדמה שהמשחק יסתיים בתיקו, הגיעה הדרמה הגדולה.

אשדוד עלתה בשנית ליתרון משער עצמי של שוער מכבי אופק מליקה מכדור קרן סתמי בדקה ה-90, אך המילה האחרונה הייתה של האלופה מת"א. שתי דקות לאחר שערה של אשדוד, מחליף נוסף של מכבי כבש שער שיוויון לזכותה, הפעם היה זה אבו פרחי שקבע בדקה ה-92 את תוצאת הסיום - 2:2 בין האלופה מת"א לאשדוד.

מכבי מאבדת נקודות חשובות במאבק בצמרת הטבלה עם תיקו ומשחק שלישי ברציפות בכל המסגרות ללא ניצחון, כאשר שניים מהם כללו שישיות לרשת שערה שלה והיא סופגת הערב כמות כפולה של שערים שספגה העונה במשחקי חוץ. אשדוד נותרת בלתי מנוצחת בשבעת המחזורים האחרונים.

האם האלופה מת"א תצא ממאבק האליפות בשל מחאת האוהדים?