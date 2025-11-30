אל משחקה הערב (ראשון) במסגרת המחזור ה-11 של ליגת העל בכדורגל, הגיעה בית"ר ירושלים עם מומנטום חיובי אבל היסטוריה רעה.

כשהיא ללא שער ברבע השעה הראשונה העונה, כבשה רק פעם אחת בחצי השעה הראשונה ומול נתניה שכבשה יותר שערים ממנה בדקות סיום העונה ומחזיקה ברצף מצויין של שישה ניצחונות בשבעת המחזורים האחרונים, בית"ר הגיעה למשחק הערב עם חשש גדול.

אם זה לא מספיק, בית"ר לא מצאה את הרשת בשלושה מ-10 המחזורים עד כה. המשותף לכולם - כולם היו באצטדיון הביתי, אצטדיון טדי שבבירה.

אך שחקני בית"ר הראו הערב שגם ההיסטוריה, גם הרצף וגם הפגרה הארוכה לא יכולה להם העונה.

אחרי טקס מרגש לכבודו של שורד השבי רום ברסלבסקי ולעיניי כמעט 30,000 אוהדים ירושלמים, עלתה בית"ר ליתרון מוקדם ומהיר משער של ירדן כהן בדקה ה-9.

מרגע זה בית"ר נעלמה כמעט לגמרי אך נתניה לא הצליחה לנצל זאת בכדי להשוות ולהפסקה ירדה בפיגור קטן.

אל המחצית השניה יצאה נתניה בטירוף ופתחה אותה עם שער שיוויון מהיר ונהדר של עזיז וואטרה. שחקני בית"ר התעוררו ו-7 דקות לאחר מכן חזרו להוביל משער של קאלו בתום התקפה יפייפה ומסודרת.

בית"ר עוד נהנתה מיתרון מספרי לאחר הרחקתו של עזיז ובדקה ה-76 כבשה את השלישי שלה משער עצמי של נתניה והייתה נראית בדרך לניצחון קליל.

נתניה, הקבוצה שכובשת הכי הרבה שערים בדקות הסיום העונה, הצליחה להלחיץ את הירושלמים עם שער מקרן בדקה ה-78, אך המילה האחרונה הייתה של הבית"רים.

התקפה נוספת יפייפה הסתיימה שוב בשער של קאלו שקבע את תוצאת הסיום בדקה ה-87, עם 2:4 מרשים ומהנה.

בית"ר שוב מנצחת, שוב כובשת בצרורות ושוב מלהיבה את קהל אוהדיה. כשהיא במרחק של נקודה אחת בלבד מהשניה בטבלה מכבי ת"א, וחמש נקודות מהמוליכה הפועל באר שבע, זה עוד יכול להיגמר באליפות ירושלמית מפתיעה במיוחד.