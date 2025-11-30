מח"ש עיכבה הערב (ראשון) את ראש להב 433, ניצב מני בנימין, לאחר שבמהלך חקירתו סירב לחתום על אחד התנאים המגבילים. בנימין חזר הבוקר לתפקידו לאחר שהושעה ממנו בשל החקירה.

ב-ynet דווח כי החקירה, שהתמשכה שעות מעבר לצפוי, עוררה סערה, וגורמים בסביבת בנימין טוענים כי "הוא התייעץ טלפונית עם עורך דינו, וחוקר במח"ש החרים את הנייד מידיו בכוח". לבסוף הוא חתם על התנאי המגביל תחת מחאה.

מטעם עורך דינו של בנימין, אורי קורב, נמסר: "מח"ש בחרה הערב להפר את החוק, לבצע עיכוב ולאחר מכן אף מעצר שלא כדין של ניצב מני בנימין ראש להב 433. בנוסף, בתום חקירתו שארכה 7 שעות, חוקר מח"ש תקף הערב פיזית את ראש להב 433 בעת שהיה בשיחת היוועצות עם עו"ד קורב".

"בשיחה דן ניצב בנימין עם עו"ד קורב, האם להסכים לחתום על תנאי שחרור שנתבקשו לפתע לאחר שהיה משוחרר ללא כל תנאי במשך עשרה ימים. לאחר דיון ממושך, ולמרות היות הדרישה בלתי לגיטימית, הסכים ראש להב לחתום על תנאי השחרור זולת תנאי אחד של אי מפגש עם קצין פקוד שלו שעובד איתו באותו בניין. תחת שחרורו וזימנו לדיון בפני שופט מחר בבוקר, בחרה מח"ש לעצור את ניצב בנימין, במהלך העולה כדי שימוש לרעה בכח המשרה והפרת אמונים. בעקבות זאת חתם ניצב בנימין על התנאים תחת מחאה ושוחרר בתנאים שנכפו עליו", לשון הודעת עורך הדין.

הוא ציין כי "ניצב בנימין שהוזמן לחקירה 'קצרה של כשעה', נחקר במשך 8 שעות ולאחר מכן עוכב שעות נוספות, ללא שהוצע לו אוכל כלשהו, וכשלא בא דבר לפיו במשך כל היום. חרף זאת שיתף ניצב בנימין פעולה בחקירה לכל אורכה. עוד יצויין כי כעבור כחמש שעות של חקירה ביקש עו"ד קורב לשוחח בדחיפות עם ניצב בנימין, אך ראש זרוע חשיפה לא מסר לו את שמו של החוקר ובפועל לא איפשר את קיום השיחה. המעצר וההתנהלות המתוארת נעשו על דעתה של ראש מח"ש.

נדמה כי בהתנהלותה של מח"ש בפרשה זו, נחצו כל הגבולות ונדרשת התערבות מיידית של גורמים חיצוניים שיציבו למח"ש גבולות והגבלות למען שמירה על שלטון החוק. החוק תקף לכולם", סיכם קורב.

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר תקף את התנהלות מח"ש. "שלוש שנים אני קורא, מתחנן, משכנע וצועק ככל יכולתי שצריך לפטר את היועמ"שית העבריינית גלי בהרב-מיארה. כמה חבל ששמעו לי באיחור אחרי שהיא חצתה את כל הגבולות האדומים. הגיע הזמן להוציא את מח"ש מאחריות הפרקליטות. אנחנו חייבים להפסיק את המציאות שבה ליועמ"שים יש חוקרים וחמושים לרשותם. המצב הנוכחי הוא איום של ממש על יסודות המשטר הדמוקרטי".