הקליפ של ישיבת קריית שמונה באדיבות הישיבה

שנה בדיוק לציון חזרתה לקריית שמונה, ישיבת ההסדר בעיר מוציאה קליפ חדש בשם "חשוף" בהשתתפות משפחות נופלי הישיבה, רבניה ותלמידי הישיבה.

הקליפ הופק לזכר ארבעת תלמידי הישיבה שנפלו במהלך מלחמת התקומה: איתן דישון, אלקנה נבון, אחיה דסקל ונריה משה כהן, והתלמיד החמישי הלל יניב שנרצח בפברואר 23 בפיגוע הקשה בחווארה. מילות השיר מבוססות על השיר "מעוז צור".

דניאל שרמן, חברו הקרוב של הלל יניב בישיבה משתף בתחושת האובדן האישית: "משפחת יניב היא חלק בלתי נפרד ממשפחת הסדר קריית שמונה. אריגי החופה שלי ביום חתונתי נתפרו לזכר הלל ואחיו יגל שנרצחו יחדיו באותו פיגוע ארור. השיר 'חשוף' מחזיר אותי לאחת מהדלקות הנרות שעשינו יחד בישיבה, ומזכיר לי את אמונתו העמוקה בגאולה ובכוחו של כל פרט ופרט להעניק כוחות לכלל ישראל".

דביר שמילוביץ, חברו של סמל אחיה דסקל הי"ד שנפל בלחימה בשג'אעייה מספר: "אחיה היה התגלמות מידת הגבורה. כשחיפשו לוחם שייכנס לסרוק את הבית שנהרגו בו, הוא אמר 'הנני' וקפץ פנימה. זה מתחבר למילות השיר 'חשוף זרוע קדשך... נקום נקמת דם עבדיך'. במעשה שעשה, אחיה קירב את ישועת החטופים ונקם את נקמת הנרצחים". שמילוביץ מעיד על כוחותיה של המשפחה שממשיכה קדימה למרות שקשה, ומנציחה אותו בדברים שדומים לו והכל מתוך שמחה וצחוק.

אסף וינשטיין, חבר קרוב של אלקנה נבון שנפל במלחמה במהלך פעילות מבצעית בגזרת ג'נין מביא את סיפורו של "צמד הברזל" מהצבא. "אלקנה ראה במלחמה את ההזדמנות האולטימטיבית להשתמש במיומנויותיו כלוחם וכמפקד מעולה. אנחנו דואגים להישאר בקשר עם המשפחה, לתמוך ובעיקר להתחזק מהם".

את סיפורו של תלמיד הישיבה רס"ל נריה כהן, סטודנט מצטיין לרפואה ומתנדב מד"א שנהרג בתאונה בדרכו למלחמה בעזה, מביא חברו לישיבה מתן ליונס ששירת עם מתן בגדוד שקד בגבעתי. "עבור נריה כל אחד מחבריו היה עולם ומלואו והוא נתן עבורו הכל". נריה חזר מיד לארץ עם פרוץ המלחמה ולקח חלק פעיל בלחימה, כולל פינוי גופותיהם של שלושת החטופים שנורו בשוגג על ידי כוח צה"ל.

הראל מסורי, חברו הקרוב של סמ"ר איתן דישון הי"ד, שנפל בקרב בעזה שחזר: "את איתן הכרתי בישיבה בתחילת שיעור א'. הוא היה תלמיד חכם, למדן וחבר שעוזר לכולם. הקשר התהדק בצבא כשעלינו יחד לקו. איתן היה חייל ערכי ובפרוץ המלחמה פרצה בו אש השליחות ורצון לטרוף את המלחמה ולתת מעצמו כמה שיותר. האש באה לידי ביטוי כשאיתן ציטט הלכה מהרמב"ם שמדגישה כי אסור לו לגלות מורך לב בקרב. אש הציונות והשליחות הזו שדלקו בו חיברו את חבריו לשיר 'חשוף'.

ראש הישיבה הרב אריאל ברקאי סיכם: "ישיבתנו חזרה להעמיק את תפקידה בחיזוק התורה והרוח, הציונות והאמונה. הרוח שמכוחה אנו פועלים נובעת מרוחם של תלמידנו האהובים שמסרו נפשם למען עמנו, ואנחנו ממשיכים לפגוש את רוחם דרך הקשר עם המשפחות האהובות שאיבדו את היקר מכל, ושמנציחות את זכר הבנים ודרכם בתוכנו. הקליפ המרגש הוא נדבך נוסף במפעל ההנצחה לזכר תלמידנו שזכרם לעולם יינצר בליבנו".