דני אבדיה לא עוצר והלילה (בין ראשון לשני) נכנס לספרי ההיסטוריה של ליגת הכדורסל הטובה בעולם, ליגת ה-NBA.

היה זה כאשר דני הוביל את פורטלנד למשחק מותח מול האלופה אוקלהומה סיטי, עם שורה סטטיסטית שכללה 31 נקודות, 19 כדורים חוזרים ו-10 אסיסטים שחילק לחבריו. אל כל אלה הוסיף אבדיה גם חטיפה אחת ב-37 דקות משחק, אך בניגוד למפגש הראשון ביניהן העונה, אז אבדיה ופורטלנד הנחילו לאלופה את הפסדה הראשון והיחידי העונה, הפעם זה לא הספיק לניצחון כשהאלופה היא זו אמרה את המילה האחרונה עם MVP העונה שעברה שיי גילג'ס אלכסנדר שסגר עניין וקבע - 123:115.

את המשחק הלילה פתח אבדיה רע כשהחטיא ארבע מחמש הזריקות הראשונות שלו, אך בהגנה בלט ואט-אט נכנס למשחק עם שבעה כדורים חוזרים שאסף תוך פחות מחמש דקות ובהמשך הוביל את המהפך כשסיים את המחצית הראשונה עם 11 נקודות, 12 כדורים חוזרים ו-4 אסיסטים.

ברבע השלישי אבדיה המשיך לשלוט בעניינים אבל כאמור זה לא הספיק בכדי לנצח את האלופה המכהנת.

אמנם קבוצתו רושמת הפסד נוסף, אך אבדיה עצמו יכול להיות מרוצה בדרך להישג שיא עבור שחקן ישראלי בליגת הכדורסל הטובה בעולם כשזה עשוי להיבחר בקרוב ממש למשחק האולסטאר של ה-NBA אחרי עוד שלל שיאים והישגים אישיים שרשם הלילה.

זהו לא רק הטריפל דאבל הרביעי של אבדיה בקריירה אלא שני העונה בלבד, כשרק שלושה שחקנים מלבדו רשמו העונה יותר מטריפל דאבל אחד עם 30 נקודות או יותר - ג'יימס הארדן, קייד קאנינגהאם וניקולה יוקיץ'.

אבדיה הפך גם לשחקן השני בהיסטוריית ה-NBA כולה שרושם לפחות 30 נקודות בשניים מתוך ארבעת הטריפל דאבלים הראשונים שלו בליגה הטובה בעולם, כשמוקדם יותר העונה הוא היה גם לשחקן השני בתולדות פורטלנד שרושם לפחות 30 נקודות, 15 ריבאונדים ו-10 אסיסטים במשחק אחד. כעת הוא עשה זאת שוב.

אבדיה שעבר לפורטלנד רק בשנה שעברה, הפך כבר לשחקן פורטלנד השלישי בהיסטוריה שרושם לפחות 500 נקודות, 100 ריבאונדים ו-100 אסיסטים ב-20 המשחקים הראשונים של העונה כאשר לפניו עשו זאת שניים מהשחקנים הגדולים בתולדות המועדון - קלייד דרקסלר ודמיאן לילארד.

עד כמה אבדיה עוד יכול להתעלות על עצמו? הוא היה רחוק ריבאונד אחד מלהשוות את שיא הקריירה שלו כשקטף 20 כדורים חוזרים במדי וושינגטון וויזארדס מול מיאמי בנובמבר 2020 ורשם הלילה שיאי קריירה אישיים בזריקות וקליעות עונשין. הישראלי הטוב בעולם?