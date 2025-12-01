ועדת החוץ והביטחון של הכנסת פתחה היום (שני) בדיונים בהצעת חוק הגיוס שהוגשה על ידי יושב ראש הוועדה, ח"כ בועז ביסמוט.

הדיון מתקיים ברקע ביקורת ציבורית גוברת והתנגדות מצד משפחות שכולות, המביעות חשש כבד מהשלכות החוק המוצע.

במהלך הדיון נשמעו קולות חריפים במיוחד מצד בני משפחות שאיבדו את יקיריהם במערכה האחרונה. חגי לובר, אביו של יהונתן ז"ל, הגיע לוועדה למרות ההכנות לאזכרת בנו הקרובה.

הוא התריע כי "החוק הזה הוא חוק מסוכן מבחינה ביטחונית, חברתית ומנהיגותית", והוסיף כי הצעת החוק "לא מתחילה להתקרב לצרכי הצבא".

חגי לובר בפתח הוועדה דוברות הכנסת

לובר, שבניו שירתו לאורך תקופה ממושכת במילואים מאז השבעה באוקטובר, טען כי החוק מפלה בין קבוצות שונות באוכלוסייה. "אתם מבדילים בחוק הזה בין דם לדם... אם נולדת למגזר נכון - חייך הרבה יותר בטוחים במדינת ישראל".

בנאומו מתח לובר ביקורת חריפה על חברי הקואליציה: "חברי הקואליציה שאני הצבעתי בשבילה, אני קורא לכם להתנגד לחוק הזה בצורה גורפת. מי שיצביע בעד - אנחנו נבוא איתו חשבון פוליטי".

איציק בונצל, אביו של עמית ז"ל, אמר: "אני קורא לח"כ פורוש, תסתכל לי בעיניים, אדוני חושב שיכול להיות שהילדים שלי יסכנו את חייהם וימסרו את נפשם? אתה לא מסוגל אפילו להסתכל לי בעיניים".

עוד הוסיף: "אני קברתי את בני עמית, בזמן שיש במדינה חרדים שמסתובבים ברחובות ולא עושים כלום, לא אלה שלומדים תורה. הגיע הזמן שאתם תדרשו את השוויון הזה. מי שלומד שילמד ומי שלא, שיעלה על מדים ויתגייס לצבא. ובאותה נשימה, למה אתם לא מדברים על הערבים במדינת ישראל? את המגזר שחיי העל חשבוננו בזמן שהילדים שלנו זוחלים על החולות".

בועז ביסמוט בדיון צילום: יואב דודקביץ/TPS

ח"כ ביסמוט אמר בפתח הדיון על חוק הגיוס: "ביום הזה, עם ישראל כולו עוקב אחרינו. הייתי מעז ואומר, שגם הדורות שהיו לפנינו ואלה שיהיו אחרינו. זה רגע נדיר בתולדות האומה. הכנסת נדרשת להכריע לא רק על חוק, וגם לא רק חוק היסטורי. מדובר בתיקון. חוק הגיוס שאנו מביאים היום אינו עניין לקואליציה ואופוזיציה. זהו חוק השייך למדינת ישראל כולה. החוק נולד מהצורך הקיומי לחזק את ביטחון המדינה, ובה בעת לשמור על המרקם העדין של החברה הישראלית, על עולם התורה, ועל הזכות לחיות כאן יחד".

"אני יושב בראש ועדת החוץ והביטחון, אבל מבחינתי כיהודי, בזמן הזה מביטים בי גם אבותיי ואימותיי שבדורות הקודמים, שמסרו את נפשם לשמור על תורת ישראל ועל המורשת העתיקה שלנו. מעבר לצורך הביטחוני הדוחק, ברקע העמוק של החוק ישנה אמירה מהדהדת שלנו ככנסת ישראל ושל המדינה: גם ללימוד התורה יש ערך עצום במובן שהוא שומר על ליבת הקיום הרוחנית של העם שלנו".

לדבריו, "החוק הזה, על השינויים שמן הסתם נבצע במהלך הדיונים, יחשוף אמת פשוטה: מי שיצביע בעדו, יצביע בעד עתידה של מדינת ישראל. מי שיתנגד, יוכיח שהוא מעדיף את המשחק הפוליטי הקטן על חשבון ביטחון המדינה, פוזיציה על פני אינטרס לאומי. לראשונה אנחנו מציגים מסגרת ברורה, יציבה ואמפירית, מבוססת יעדים, תוך קיום דיאלוג פורה עם הצבא. מסגרת שמייצרת ודאות עבור צה"ל, עבור עולם התורה, ולכל אזרחי ישראל. סוף סוף יהיה סדר. אני אומר מכאן: החוק הזה טוב למדינה. הוא מחזיר את האמון, מחזיר את הצדק, ובסופו של התהליך הוא עתיד לחזק את האחדות בתוכנו. עידן הערפל מסתיים".

עוד הוסיף: "זהו רגע שבו ההיסטוריה בוחנת אותנו. הדורות הבאים ישאלו איך דאגנו לצבא חזק יותר, לחברה צודקת יותר, למדינה מאוחדת יותר. אני מבקש מכם: אל תיגשו היום אל הדיונים כמו פוליטיקאים. תתעלו לגודל השעה ותדונו לא על החוק בלבד, אלא על עתידנו. חוק הגיוס הזה הוא הבטחה שישראל לומדת מהעבר, מתחזקת בהווה, ומבטיחה את עתידה".

"אני מתפלל לפני אלוהי ישראל שיעזור לנו להתגבר על המחלוקות בתוכנו כדי לשים קץ לצרותינו ולסבלנו, ולתקן ביחד - כולנו, קואליציה ואופוזיציה - תיקון היסטורי לטובת האומה כולה".

ראש חטיבת תכנון ומנהל כוח אדם, תא"ל שי טייב, אמר: "צריך מודל שמבטיח אנשים כשירים ללחימה ותומכי לחימה והדבר הנכון הוא לעשות את זה במודל של גילאים. בלי מודל שמסתכל על מי מגיע, יהיה קשה להתאים בין מה שאנחנו צריכים לבין מי שבא".

מזכיר הממשלה, יוסי פוקס, אמר בוועדה: "צריך להכיר במציאות במקום לטמון את הראש בחול, והדבר הזה לא עובד. אמרתם יהיה פסק דין, יהיו מעצרים, זה לא עובד. יש עוד הצעה שעולה בהקשר פוליטי וזו החלופה שהנהגת עולם התורה לא יקבלו את העניין שיש מכסת לומדים. כשיש התנגדות גורפת זה לא יעבוד. אם העניין הוא לגייס חרדים לצה"ל אין אף אחד פה שמציע דרך יותר יעילה לגייס חרדים לצה"ל".

"לגבי המספרים, אתם אולי לא מאמנים שהחוק יוביל זה. בוא נניח שאנחנו טועים, אבל בואו ננסה ריבונו של עולם. החוק הזה אמור לגייס 23,000 חיילים חרדים תוך שלוש וחצי שנים. פי שלושה מהממוצע עד הדיון ופי ארבע מהחוק המקורי. גדוד אחד נוסף של חיילים בסדיר זה עשרה גדודי מילואים. כלומר החוק הזה יביא לחיסכון של 60 גדודי מילואים".

צילום: נועם מושקוביץ/דוברות הכנסת

צילום: נועם מושקוביץ/דוברות הכנסת

צילום: נועם מושקוביץ/דוברות הכנסת

צילום: נועם מושקוביץ/דוברות הכנסת

צילום: יואב דודקביץ/TPS

צילום: יואב דודקביץ/TPS

צילום: יואב דודקביץ/TPS