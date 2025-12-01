בן גביר חותם על המינוי ללא קרדיט

בבית משפט השלום בחיפה נפתח היום (שני) שלב הקראת כתב האישום נגד סגן ניצב עמית פולק, לשעבר מפקד תחנת חדרה, המואשם בתקיפת מפגין שמאל שתכנן להקים מיצג בצורת טנק מול בית ראש הממשלה בקיסריה.

על רקע פתיחת ההליך המשפטי, חתם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר על קידומו של פולק, בהמלצת מפכ"ל המשטרה, לתפקיד מחוזי כראש ענף שיטור וקהילה במחוז חוף.

בן גביר התייחס למינוי ואמר, "אני חותם על כתב מינוי, לקצין מעולה, אחד מהמקצוענים ביותר במשטרת ישראל, עמית פולק. קצין שנרדף, שעשו לו שיימייניג, על ידי כל מיני אנרכיסטים. בריינר כותב עליו תילי תילים של אמירות והכפשות".

לדבריו, מדובר בהחלטה שהוא עומד מאחוריה באופן מלא: "אני חושב שהוא קצין מצוין, אני ממנה אותו לראש ענף שיטור וקהילה במחוז חוף".