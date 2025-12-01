חודש וחצי אחרי פיצוץ משחק הדרבי התל אביבי, בין הפועל ומכבי ת"א, באצטדיון בלומפילד, היום (שני) פסק בית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל כי הוא דוחה את ערעורה של הפועל תל אביב על העונשים שהוטלו עליה בשל אחריותה והתנהגות אוהדיה.

כזכור, במסגרת המחזור ה-7 של ליגת העל בכדורגל, אמור היה להתקיים משחק הדרבי התל אביבי הראשון של העונה אך זה פוצץ עוד לפני שריקת הפתיחה, כאשר אוהדי הפועל ת"א השליכו אבוקות רבות, רימוני עשן וזיקוקים אל הדשא שהביאו לפגיעה בשוטרים ובאוהדים.

לאחר זמן רב הוחלט על ידי משטרת ישראל לאסור על קיום המשחק ובית הדין של ההתאחדות לכדורגל הטיל על הפועל תל אביב עונש של הפחתת שתי נקודות בפועל והפסד טכני 0:3 לזכות היריבה העירונית מכבי תל אביב.

בהפועל תל אביב טענו שהדרבי הופסק בהחלטת משטרה, ללא התייעצות עם הגורמים המתאימים במנהלת ובהתאחדות ושהמשחק לא יצא לדרכו לא בשל מחדל כזה או אחר של המועדון עצמו. כמו כן הזכירו את עלויות האבטחה הגבוהות מאוד ששילם המועדון כדי לאבטח את האירוע וטענו כי המשטרה היא זו שכשלה בתפקידה.

היום כאמור בית הדין העליון השיב ודחה את הערעור והותיר על כנו את העונש של האדומים מת"א שנמצאים במקום הרביעי בטבלת ליגת העל בכדורגל עם 18 נקודות ב-11 מחזורי ליגה.

על פי בית הדין העליון, מלבד חומרת המקרה, העובדה כי הפועל תל אביב מרבה להגיע לדין בשל התנהגות אוהדיה היא זו שעמדה להם לרועץ. "לולא חומרתו היתרה של המקרה, ההתפרעות משולחת הסן של אוהדי המערערת ולולא עברה המכביד של המערערת שעמדה לדין 25 פעמים בשנה הקלנדרית האחרונה עקב התפרעות אוהדיה, נכון היה להסתפק בעונש שהוטל עליה כדין ולהורות על משחק חוזר - אך לא כך הדבר", נכתב בפסק הדין של בית הדין העליון.

“אין מנוס מלאשר את העונש על הפסד טכני והפחתת הנקודות, משום שהפעם ההתפרעות האוהדים הגיעה למימדים מסוכנים ביותר. למרות הרצון כי המשחקים יוכרעו על כר הדשא ולא באולמות הדיונים".

בהפועל תל אביב הגיבו כשכתבו בהודעתם:

"אתמול, זמן קצר לאחר פיצוץ המשחק בין אייאקס לכרונינגן בעקבות מופע פירוטכניקה חריג במיוחד, הודיעה ההתאחדות ההולנדית כי המשחק יתקיים מחר בשעה 14:30. מובן מאליו.

בישראל, לעומת זאת, קבע הבוקר בית הדין העליון בהחלטתו כי "הפסד טכני אינו עונש", משחק הדרבי לא יתקיים ונראה כי יש מי שחושב שבתי הדין הם המקום הראוי לקבוע תוצאות של משחקי כדורגל. אגב, בעולם בו "הפסד טכני אינו עונש", ניתן להפחית גם שתי נקודות נוספות, שכבר הושגו על כר הדשא במשחקים אחרים.

על אף שזה בלתי נתפס, אנחנו לא תמימים, לא מופתעים ובעיקר מוכנים ונחושים. אנחנו ממשיכים במאבק ונגיע לאן שצריך, לרבות ערכאות בינלאומיות, בכדי שיבחנו לעומק את הליכי ואופן קבלת ההחלטות בהתאחדות לכדורגל בישראל", הבטיחו בהפועל ת"א.