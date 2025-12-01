על מה הסכימו ח"כ מאיר פרוש וח"כ אלעזר שטרן? ערוץ כנסת

בדיון בועידת החוץ והביטחון השווה ח"כ מאיר פרוש בין חוק הגיוס לבין החלטת האו"ם מ-1975 שקבעה ש"ציונות היא גזענות". ח"כ פרוש דרש לפעול כפי שעשה שגריר ישראל באו"ם באותה תקופה, חיים הרצוג ולקרוע את הצעת החוק.

נציגי האופוזיציה בדיון הגיבו ואמרו: "על זה אנחנו מסכימים, צריך לקרוע את הצעת החוק".

"אני גאה לייצג פה את לומדי התורה", אמר בדיון ח"כ פרוש, "על אף שקשה לי לשמוע פה את דברי הזלזול והגיחוך בלומדי התורה".

"יש נתונים של מרכז המחקר והמידע של הכנסת על הבדואים שלא מתגייסים, דרוזים דתיים, ועוד", הוא אמר, "אבל בלחץ היועמ"שית מציעים פה לפגוע רק בלומדי תורה. כמו הרצוג באו"ם, אני חושב שצריך לקרוע את ההצעות שפוגעות בתורה".