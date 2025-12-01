משה גפני צילום: Yonatan Sindel/Flash90

ועדת הכספים של הכנסת, בראשות חבר הכנסת חנוך מילביצקי, אישרה היום (שני) הקלות במס ל-90 עמותות חברתיות. ההקלות ניתנו לעמותות הפועלות למטרות ציבוריות, שאינן מתוקצבות ישירות על ידי המדינה, במסגרת סעיף 46 לפקודת מס הכנסה ולעמותה אחת נוספת במסגרת סעיף 61 לחוק מיסוי מקרקעין. עוד באותו נושא: "יש שינויים שאנחנו עושים לאט ובשקט"

שיאי עלייה בהר הבית בחודש ניסן

הר הבית נסגר לכניסת יהודים למשך כשבועיים

שוב מהפך בהר הבית: מספר היהודים חזר לזנק העמותות שפעלו לקבלת ההקלות פועלות בתחומים מגוונים בהם: רווחה, חינוך, בריאות, תרבות, דת, ספורט, מדע, עידוד התיישבות וקליטת עלייה. האישור ניתן לאחר פעילות של כשנתיים וקבלת אישור ניהול תקין. לבקשת ח"כ משה גפני (יהדות התורה), הוסרה מהרשימה עמותת מינהלת הר הבית, שנכללה בסעיף 64 ברשימת ההמלצות. גפני ציין, "זה נושא בעל רגישות בינ"ל עצומה שדורש בדיקה. רה"מ אומר שאין שינוי בסטטוס קוו וכאן יש שינוי".