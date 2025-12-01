שלושה חברי כנסת ממפלגת 'הציונות הדתית' הביעו הבוקר (שני) התנגדות מפורשת לחוק הגיוס המתגבש, והבהירו כי לא יוכלו להצביע בעדו בנוסחו הנוכחי.

השר אופיר סופר מסר הצהרה לתקשורת בה אמר כי הוא דוחה את מתווה החוק כפי שהוצג, ואמר, "זה חוק מביש נטול כל אומץ לב ציבורי, שמתקשה להישיר מבט אל עיניהם של שותפנו החרדים ולומר להם: הגיע הזמן לעשות מעשה".

"בשנים הקרובות, כך ע"פ הערכות צה"ל, ידרשו כוחות המילואים ל70 ימי מילואים בשנה, זאת לאחר מלחמה של שנתיים בהם שירתו 300 ו400 ימי מילואים. מציאות בלתי נתפסת, אך האנשים היקרים מכל התייצבו פעם אחר פעם".

"על כן אני מודיע", אמר סופר, "אני אצביע נגד החוק גם אם המשמעות תהיה שרה"מ יפטר אותי מתפקידי כשר. בסיעת הציונות הדתית מתקיים דיון אמיתי. חבריי כולם קשובים לצורך בלוחמים. אעשה ככל שביכולתי לשכנע את חבריי בציונות הדתית להתנגד לחרפה המוצעת".

בהמשך הסביר: "לתפיסתי ביסוד חקיקת חוק הגיוס עומדת ההבנה כי באמצעות החוק אל מול הוויתורים הרבים, הפשרה, נזכה לשיתוף פעולה אמיתי. כך קבעתי שלושה עקרונות מנחים: 1. גיבוי וקריאה של ההנהגה החרדית. 2. שינוי ממשי אמיתי ומיידי. 3. הוראת שעה ולא מתן פטור לעשרות שנים קדימה. בחוק הנוכחי העיקרון השלישי נשמר, העיקרון הראשון לעניות דעתי רחוק מלהתקיים כאילו הדברים יעשו מאליהם ע"י גוי של שבת או יד נעלמה. ובאשר לעיקרון השני הממשי והמיידי: אני רוצה לדבר על הישראבלוף שלא יקרה".

"הכי קל וכך היה נהוג שנים - לייצר חקיקה שתיתן לנו זמן, שתיפסל בבג"ץ או שפשוט בעוד שנתיים נוכיח שהחוק לא משיג את מטרתו ונלך לחוק חדש", הוסיף סופר ואמר כי "הדבר מקבל משמעות כשהתקופה בה נדרשים לתוצאות חוצה תקופת בחירות. כי אז בוודאי במו"מ הקואליציוני הבא יהיה ניתן לגלגל את הבלוף בעוד גלגול שתיים קדימה, כלשונו של יאיר גולן- אתן להם את ליטרת הבשר. בשר כשר זה לא - אני מודע לכך ודווקא בשל כך בליל איראן, לפני כחצי שנה דרשתי שסנקציות משמעותיות כדוגמת המעונות יחלו כעבור חצי שנה כשאין עמידה ביעדים. קיבלתי את הרצון הכן והאמיתי לכאורה, לא להתחיל מיד עם סנקציות משמעותיות בכדי באמת להגיע לפתרון. מאז התקרבנו חצי שנה יותר לבחירות וראו איזה פלא ההצעה המוצעת נותנת מרחב תמרון של שנה וחצי קדימה".

הוא הדגיש: "העיקרון המנחה שעומד לנגד עיני הוא מבחן הורדת מספר ימי המילואים באופן דרמטי. הפתרון הנכון והמוצע מבחינתי: חשמונאים תחילה. כצעד ראשון בונה אמון ומיידי. לצד חקיקה במתווה ליל אירן נדרש לגיוס מידי של ארבעה גדודים לפחות לחטיבת החשמונאים, כזה שיתחיל להיענות לצרכי הצבא האמיתיים. לפני כשנה וחצי כאשר חסרו 1100 חיילים לשורות הצבא, במאמץ של ישיבות ההסדר, הישיבות הגבוהות הציוניות והמכינות הדתיות והכלליות קוצרה שנת הלימוד ומולאו השורות למלא חטיבה ב2400 לוחמים 600 כפול 4 זה לא מספרים גדולים מידי, בוודאי כשהם פונים ל 4 מחזורי גיוס של 13- 14 אלף . מדובר ב4 אחוזים שממילא לא לומדים, ספק אם צריך כאן קריאה פומבית בשביל להגיע למספר הקטן הזה אך משמעותי. החוק יסיר 48 חודשי מילואים - 24 גדודים יישארו בבית, הרצון הטוב של ההנהגה החרדית יוכיח את עצמו ויעמוד במבחן - נתחיל עם משהו משמעותי בעיקר אמיתי. מי שלא מסכים לזה בשלל תירוצים אינו מתכוון באמת להישיר מבט אל האיומים, אל הלוחמים, להקל על נטל לוחמינו חסר התקדים. זה המינימום הנדרש".

גם יו"ר ועדת העבודה והרווחה, ח"כ מיכל וולדיגר, הודיעה מוקדם יותר כי לא תתמוך בהצעה. ח"כ משה סולומון הצטרף לעמדה הזו והבהיר: "בניסוח הזה אתקשה להצביע לחוק".