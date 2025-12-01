ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע הבוקר (שני) לבית המשפט המחוזי בתל אביב להמשך דיוניו בתיק 4000, ותקף בחריפות את הפרקליטות והעומדים מטעמה.

במהלך הדיון פנה לבית המשפט בבקשה לבטל את עדותו שנקבעה למחר, בנימוק של לוח זמנים מדיני-ביטחוני דחוף, אשר לדבריו יפורט למערכת המשפטית במעטפה סגורה. השופטים קיבלו את בקשתו.

במסגרת הדיון, נתניהו טען כי התראיין לאתר "וואלה" רק בתקופות בחירות. בתגובה, הציגה הפרקליטות ראיות שלטענתה מפריכות טענה זו, וביקשה להציג "ראיות הזמה" להוכיח כי ראש הממשלה העניק ראיונות גם בזמנים אחרים. בית המשפט קיבל את עמדת הפרקליטות ודחה את התנגדות סנגורו של נתניהו.

כחלק מההליך, הוצגו פוסטים מעמוד הפייסבוק של נתניהו הכוללים שיתופים של ראיונות וכתבות מאתר וואלה, שלדברי התביעה סותרים את עמדתו כי לא מצא עניין בפרסום באתר ולא נענה לפניותיו.

הדיון התקיים באווירה מתוחה, כאשר נתניהו שב והטיח טענות חריפות כלפי הפרקליטות והאשים אותה בהתנהלות מגמתית ובשימוש באמצעים פסולים.

נתניהו הטיח בתובעת יהודית תירוש: "את האשמת אותי באמירת אי אמת, כל המשפט הזה אתם שיקרתם. לא הייתה שיחת הנחיה וידעתם את זה, ובכל זאת הפכתם את זה לליבת האישום. היה לכם את המידע ואת הכמות של הפניות של פוליטיקאים אחרים שנענו מוואלה. הסתרתם חוות דעת של משרד המשפטים שאמר שלא דבק רבב בהחלטות של משרד התקשורת. זה כולל תרגילי חקירות פסולים".