רס"ן (מיל') דביר קאליש וסרן (מיל') גבריאל אהרונוב הגיעו לאולפן ערוץ 7 כדי לספר על המיזם המיוחד שלהם ששם לו למטרה לחבר את הנוער לשירות קרבי ומשמעותיץ

קאליש מגיע מרקע מסורתי-חילוני מלב הוד השרון, ואהרונוב התחיל את דרכו בצנחנים והגיע למילואים בשריון. אהרונוב הוא בנו של ראש ישיבת ההסדר במעלה אפרים הרב מיכאל אהרונוב ובוגר הישיבה. קאליש, לעומתו, גדל בסביבה שהוא מגדיר :חילונית מאוד".

הפלוגה שלהם היא פלוגת חי"ר במילואים שמתמרנת בתוך גדוד שריון סדיר, שנלחם בעזה ברצף מאז השבעה באוקטובר, עם הפסקה קצרה בלבד. הם פעלו בעיקר בצפון הרצועה, והמשיכו את הלחימה עד סיום התמרון האחרון ברפיח במאי 2024.

"הצק"ג (צוות קרב גדודי) שלנו איבד 33 לוחמים, מפקדים וקצינים וספג כמאה פצועים," אומר אהרונוב, "הפלוגה שלנו נאלצה להתמודד עם אירועים קשים מאוד."

השניים מספרים על רגע קריטי בעיצומו של התמרון ברפיח שמבטא את החיבור ביניהם. אהרונוב שהה בעזה, כשאשתו בחודש התשיעי להריונה. "הסיכום היה שהיא מתקשרת אליי רק כשהיא נוסעת לבית החולים," משחזר גבריאל.

היא אכן התקשרה. גבריאל יצא להשתתף בלידה וחזר לרצועה זמן קצר לאחר שנולד בנם. "שעתיים אחרי הלידה, החיילים שלי מתקשרים ואומרים שקאליש נפצע," הוא מספר. קאליש נפגע בראשו ונאלץ להתפנות מהלחימה.

בשיחה שניהלו למחרת בבוקר, קאליש בחר להעביר את הפיקוד על הפלוגה לידי אהרונוב באופן מיידי. "המצב היה מורכב מאוד מבחינה מנטלית לפלוגה," מסביר קאליש. "גבריאל תפס את הפיקוד ועשה זאת כמו גדול, למרות שנולד לו הבן השלישי ממש כמה שעות לפני כן."

המאבק החדש: להילחם על דור העתיד

לאחר שסיימו מאות ימי מילואים ושוחררו לראשונה מאז השבעה באוקטובר, קאליש ואהרונוב החליטו לצאת לשטח כדי לפגוש את הדור הבא של הלוחמים. "מיד עם תום הלחימה התחלנו לתת הרצאות לנוער ברחבי הארץ והבנו שהנוער צמא לזה", מספר קאליש. הניצוץ למיזם "מאחורי המדים" נדלק מתוך פערים ערכיים וחסמים שזיהו. "כשהגענו לתיכונים במקומות רבים בארץ, עמדנו מול 300 ילדים בכיתה י"ב, שאלנו מי רוצה ללכת לקרבי ומספר הידיים שהורמו היה זעום מאוד."

לטענתם, הבעיה אינה רק אידיאולוגית, אלא נובעת מניתוק, ריבוי מסרים, וחוסר לגיטימציה לשירות קרבי משמעותי. המיזם שלהם מבקש לשלב בין הרצאות וליווי של בני נוער, כדי שיבינו את המשמעות של הנתינה והאחריות.

"הבית שבו גדלתי והישיבה במעלה אפרים שמימנה יצאתי למלחמה ", מספר אהרונוב," אלו מקומות שחינכו אותי שאיפה שצריך אותך לשם אתה הולך, ואיפה שהעם שלך צריך אותך שם אתה נמצא, את זה אני רוצה להעביר הלאה" .

"החוזק הערכי שספגנו בבית ובישיבה", הוא מוסיף, "הוא זה שהפך אותנו למי שאנחנו בשעת מבחן. את העוצמה הזו, המגיעה מהבית ומהמסורת שלנו, אנו רואים כשליחות עליונה לשמר ולהנחיל אותה לדור הבא".