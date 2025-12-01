שבות רענן בדיון הבוקר ערוץ כנסת

עו"ד שבות רענן, פעילה מרכזית בתנועת "המילואימניקים", זעקה היום (שני) במהלך דיון בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת נגד הצעת חוק הגיוס שמקדם יו"ר הוועדה, ח"כ בועז ביסמוט.

רענן פתחה את דבריה באמירה חריפה: "זה שחור. אנחנו על פי תהום. מדינת ישראל הולכת לוותר על ביטחון המדינה בשביל פוליטיקה קטנה, וזה הגוש הימין האמוני שאני הצבעתי לו".

היא תקפה את הניסיון להכשיר שירות חלקי או סלקטיבי, ואמרה, "אם אתם חושבים שבשביל לשבת על טהרת ממשלת הימין, אפשר להכשיר צבא קטן וחכם ולהכשיר אפליה בין דם לדם - שלא תעזו להגיד שזה קשור ללימוד התורה. כל החוק הזה הוא סביב 'בוגרי החינוך החרדי'. תגידו דם כחול וזהו, ותגידו שהדם שלנו זול יותר".

עוד הוסיפה, "תסתכלו לנו בעיניים ותהיו מספיק גברים כדי לשלם את המחיר הפוליטי... הליכוד הולך להבדיל בין דם לדם".

בהמשך דבריה הדגישה: "אנחנו נתייצב שוב ושוב ושוב אחרי שהילדים יעברו טיפולים ואחרי שאנשים נפצעים. נגיע לסבב רביעי וחמישי ונהיה הפראיירים של המדינה הזאת כי אכפת לנו מהילדים שלנו. אבל אתם לא מסתכלים על הילדים שלנו. יש פה ציבור שגדל שצריך להיות שותף איתנו".

רענן תקפה את טענות הקואליציה לקידום תהליכים, ואמרה: "אין פה תהליכים. כל החוק הזה עוצר את התהליכים. אתם יודעים מי הצליח לעשות תהליך אמיתי בציבור החרדי? ראש הממשלה, ב-2003. הוא עשה תהליכים - הוא הוריד, הוא חתך את קצבאות הילדים - והנשים החרדיות המדהימות יצאו לעבודה, וכל המשק הרוויח".

לדבריה, "הציבור החרדי רוצה להתגייס... צריך לחזק אותם ולהכניס לחוק את המסגרות שמעודדות אותם, ולסגור את האירוע הזה שיש ציבור שיש לו פטור רק בגלל מגזר".