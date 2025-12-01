בכתב אישום שהוגש על ידי המחלקה לחקירות שוטרים לבית המשפט המחוזי בירושלים, נחשפת רשת רחבה של שחיתות במחסום ביטחוני באזור רגיש.

שלושה שוטרי מג"ב ששירתו בפלוגת "אבנט" החרדית, ניצלו את מעמדם כדי להבריח שוהים בלתי חוקיים (שב"חים) דרך מחסום ראס בידו - בתמורה לשוחד.

כתב אישום נגד המעורבים

במהלך שירותם, קשרו השוטרים קשר עם תושבים פלסטינים מבית איכסא ובידו, שאינם מורשים בכניסה לישראל, ואיפשרו את כניסתם תמורת תשלום.

במסגרת ההסדר, תושבים אלה שילמו מאות שקלים עבור כל מעבר של שוהה בלתי חוקי, כאשר השוטרים איפשרו את המעבר ללא בידוק ביטחוני, לעיתים אף כאשר עלה חשד להברחת כלי נשק.

עוד עולה מכתב האישום כי אחד השוטרים ניהל קשר אישי עם תושבת פלסטינית תושבת בית איכסא, קשר שבמסגרתו קיבל ממנה מתנה אישית ואף הציג בפני חבריו תמונת עירום שקיבל ממנה. מעשים אלה, לפי כתב האישום, מהווים הפרת אמונים חמורה במסגרת תפקידו.

מעורבותם של שאר הנאשמים, תושבי בית איכסא, כללה הפעלת רכבים פרטיים ומיניבוסים להובלת שב"חים דרך המחסום, תשלום לשוטרים בשיטות הסתרה שונות, ואספקת סחורות תוך עקיפת בדיקות ביטחוניות. סכומי הכסף ששולמו לשוטרים הגיעו לעשרות אלפי שקלים.

נוסף לעבירות השוחד, חלק מהנאשמים רכשו כלי נשק ותחמושת, שהו בישראל ללא היתר כדין, ושילמו על העברות של עשרות שוהים בלתי חוקיים מדי חודש.