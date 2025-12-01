לא מרימים ידיים. על אף שהמלחמה בעזה כמעט והסתיימה עם תכנית 20 הנקודות של טראמפ, ניסיונותיהם של ארגונים פרו-ערבים להשעות את ישראל מכל פעילות, לא תמו.

אחרי שבחודש ספטמבר שוב כשלו מאמציהם של הערבים וארגונים אנטישמיים להביא להשעייתה של ישראל מכל פעילות ספורטיבית בינלאומית, לאחרונה נעשו ניסיונות חוזרים לפעול להשעיית ישראל.

על פי דיווח ב"אתלטיק", לפני כשבועיים נפגשו נציגים של ארגון הכדורגל האירופי, אופ"א, עם ראשי ארגון פרו-פלסטיני בשם "Game Over Israel", בכדי לדון בין היתר בהשעיית ישראל מתחרויות אירופאיות ובדרכים שזה יקרה.

על פי הדיווח, בפגישה ביקשו נציגי אופ"א מידע ממומחים לזכויות אדם, במטרה להבין את שקרה במהלך המלחמה בעזה, ובמטרה לעזור לאופ"א לקבל החלטה בעתיד.

על פניו העמדה של ראשי ארגון הכדורגל האירופי היא שלא להשעות את ישראל, אך נדמה כי יש מי בקרבה שפועלים אחרת ומנסים לעזור לאותם הארגונים הפרו-ערבים במטרה לבסוף לנצח את ישראל ולפגוע בה, אם לא בשדה הקרב אז לכל הפחות בתדמית ובזירה הספורטיבית הבינלאומית.

המלחמה בעזה הייתה רק תירוץ. השנאה לישראל עומדת בעינה.