יו"ר הציונות הדתית ושר האוצר, ח"כ בצלאל סמוטריץ', התייחס היום (שני) בישיבת סיעתו בכנסת לנושאי תקציב המדינה וחוק הגיוס.

בפתח דבריו הזכיר את האזכרה לאל"מ דרור וינברג ז"ל, ואמר: "גם במלחמה הזו מפקדים רבים הלכו בראש הכוח ונפלו בקרבות גבורה. אנחנו יודעים להוקיר את מפקדי צה"ל בסדיר ובמילואים".

לדבריו, "היום נכנסו לאלפי מפקדים לוחמים במילואים מענקים בגובה אלפי ₪. זאת בתוספת לתכניות המעטפת שגיבשנו במהלך המלחמה בהיקף של 20 מיליארד ₪. אנחנו יודעים איזה מחירים משלמים המפקדים והלוחמים שלנו ואנחנו מגבים ועומדים מאחוריהם לאורך כל הדרך".

בהתייחסו לתקציב המדינה לשנת 2026, שצפוי לעבור ביום חמישי הקרוב, ציין סמוטריץ': "גיבשנו במשרד האוצר תקציב טוב שיכול לתת מענה הן לצרכים הביטחוניים של מדינת ישראל והן לצרכים האזרחיים שלה. תקציב מרוסן שמתחיל לטפל בגירעון שנוצר בתקופת המלחמה, כולל השקעה במנועי צמיחה ומתחיל להקל על הציבור ולשחרר את המשק. שוחחתי לעומק עם ראש הממשלה בימים האחרונים על תקציב הביטחון. בצד ההערכה הגדולה מאד שיש לכולנו לצה"ל ולמערכת הביטחון על המאמצים וההישגים, הגיע העת לכנס את תקציב הביטחון למסגרת הגיונית".

הוא הבהיר: "צה"ל חייב להתייעל, לנהל נכון יותר את מערך המילואים ולהבין שיש עוד צרכים. כדי שכלכלת ישראל תוכל לשאת את הביטחון לאורך זמן נדרש עכשיו לאפשר לה לגדול ולהתחזק. הבהרתי לראש הממשלה שאם תקציב הביטחון לא יתכנס למספרים של משרד האוצר נידרש לקיצוצי עומק כואבים בבשר החיי של משרדי הממשלה וחלילה להעלאת מיסים - צעד שאני לא מוכן בשום פנים באופן לעמוד מאחוריו השנה. כלכלת ישראל זקוקה עכשיו להורדת מיסים כדי לעודד עבודה והגדלת פיריון".

סמוטריץ' הוסיף: "התרגלנו לכך שבליל התקציב נגררים לדיונים אינסופיים. הדיונים חשובים, אבל אני קורא לחבריי השרים לנהוג באחריות, לגלות מנהיגות, ולוודא שהחלטות התקציב מתקבלות מתוך ראייה ממלכתית ולא מתוך פוליטיקה של הרגע. זה הזמן לנהל תקציב אחראי, יעיל ומדויק כזה שמחזק את ביטחון ישראל ומגן על הכלכלה הישראלית גם יחד".

בדבריו התייחס גם לחוק הגיוס שנדון בימים אלו, ואמר כי הטיוטה שהונחה בוועדת החוץ והביטחון "כשמה כן היא - טיוטה. כפי שאמרתי לאורך כל המלחמה - אנחנו לא נתפשר על חוק גיוס שלא יביא לשינוי אמיתי בשטח. בימים אלה חבריי לסיעה ואני לומדים את טיוטת חוק הגיוס לעומקו ומגבשים את ההערות והתיקונים שאנחנו דורשים".

סמוטריץ' הדגיש: "הציבור שאני מייצג מוביל את עם ישראל בשיעורי הגיוס לקרבי ובהתייצבות למילואים. הוא מוכיח יום-יום שאפשר לשלב סייפא וספרא, תורה וצבא, רוח ומעשה. מטרת החוק אחת ויחידה: הגדלת הסד"כ של צה"ל והורדת הנטל ממשרתי המילואים. החוק לא נועד לשמר את הממשלה וגם לא נועד להפיל אותה.פשוט להביא לתיקון היסטורי ולשילוב אחינו החרדים בצבא, באחריות ועם הבנה שמדובר בתהליך - לא בזבנג וגמרנו. זו האחריות שלנו לדור הלוחמים הנוכחי ולדורות הבאים. אבל האחריות הזו מחייבת אותנו לנהוג בשום שכל. להבין שלא פעם המצויין הוא האויב של הטוב מאוד. אסור לנו לשפוך את התינוק עם המים".

הוא התריע מפני החמצה היסטורית: " מאוד יכול להיות שאם לא כניעה לאיזו עמדה מקסימליסטית חוק הגיוס היה מחוקק כבר לפני שנתיים וכבר היו היום כעשרת אלפים חיילים נוספים בצבא. אתם מבינים כמה עומס זה היה מוריד ממשרתי המילואים? אפשר לבחור בדרך הקלה, ללכת עם הזרם להמשיך לריב ולהתכתש ולעשות פוליטיקה על גבם של הלוחמים ולקבל מחיאות כפיים סוערות וחיבוק תקשורתי חם. אפשר להמשיך להתנגד לכל חוק שלא יהיה מושלם ולהישאר בלי גיוס חרדים עוד הרבה מאוד שנים. זה לא צודק ובעיקר לא חכם ולא מביא לתוצאה הנדרשת".

לסיום אמר: "ואפשר לגלות מנהיגות ועמוד שדרה, לעמוד קצת בלחצים, להתעקש על הדברים החשובים באמת ולהביא למתווה מוסכם שיעשה מהפיכה של ממש ואחרי 77 שנות עיוות נורא יתחיל לתקן. חבריי ואני בחרנו בדרך הקשה. כאמור, אנחנו לומדים את החוק לעומק, מגבשים דרישות לתיקון ודיוק ונעמוד על הכללתם בחוק כדי שהתוצאה תהיה הגדלת צה"ל והורדת הנטל מהמשרתים".