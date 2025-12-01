מעצר המחבל דוברות המשטרה

בלב הקסבה בשכם נעצר היום (שני) מחבל מבוקש בחשד למעורבות בפיגועים ובהנחת מטענים כנגד כוחות הביטחון ואזרחים ישראלים.

המבוקש מזוהה עם תנועת פת"ח ובעל קשר לארגון הטרור "גוב האריות".

המעצר בוצע במסגרת מבצע "חמש אבנים" של אוגדת איו"ש, בהובלת חטיבת שומרון ובשיתוף פעולה של לוחמי יחידת הגדעונים 33 מלהב 433 של משטרת ישראל, השב"כ וצה"ל.

לפי ההודעה המשותפת של המשטרה, צה"ל ושב"כ, הפעולה התבססה על מידע מודיעיני מדויק שהתקבל בשב"כ. הלוחמים פעלו בחשאיות ונטמעו בתנועה האזרחית בשוק המרכזי של שכם. בשלב הפתיחה, שלפו נשקיהם וביצעו את המעצר במהירות וללא נפגעים.

במהלך חיפוש שנערך על גופו של המבוקש נמצאה סכין. הכוחות עזבו את האזור עם סיום הפעולה, כאשר המבוקש נלקח להמשך חקירת גורמי הביטחון.

משטרת ישראל, שב"כ וצה"ל מסרו כי "ימשיכו לפעול בנחישות ובאמצעות שילוב יכולות מודיעיניות ומבצעיות, לאיתור גורמי טרור ומבוקשים מסוכנים, עד למיגור האיום והבטחת ביטחונם של אזרחי ישראל".