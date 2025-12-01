ארבעה ימים עברו מאז הודיעה הנהלת היורוליג על חזרתם של משחקי הכדורסל האירופיים לישראל. אחרי שכבר נדמה היה שבקרוב ממש יחזרו המשחקים להתקיים בארץ, נעשתה דחיה לשבוע השני של דצמבר זאת בכדי לאפשר לשחקנים הנמצאים בפגרת הנבחרות להיערך לכך מראש.

היום (שני) הודיעה הקבוצה הישראלית הראשונה שתארח את משחקה האירופי בארץ אחרי למעלה משנתיים, הפועל ירושלים, כי משחק החזרה שלה לא יתקיים באולמה הביתי היכל הפיס ארנה שבבירה.

הקבוצה מהבירה תקיים את משחקה הראשון בארץ במסגרת אירופית אחרי למעלה משנתיים, בתאריך ה-9 בדצמבר, כשתארח את המבורג הגרמנית.

בתחילה תוכנן המשחק להתקיים באולמה הביתי של ירושלים, היכל הפיס ארנה, אך בשל אירועי חג החנוכה המתקיימים בארנה, ייאלצו הירושלמים לארח את המשחק במקום אחר בארץ.

"משחק הבית הבא, מול המבורג, יתקיים בישראל כמתוכנן. בשל אירועי חג החנוכה הוא לא ייערך בפיס ארנה, והמיקום המעודכן יפורסם בקרוב. מכירת הכרטיסים למשחק תיפתח בקרוב", כתבו בהודעה.

בירושלמים עדכנו כי גם מאמציהם להקדים את חזרת המשחקים בשבוע ולארח את משחק הבית מול ונציה ב-4 בדצמבר עלו בתוהו, כאשר אלה ציינו כי נעשה אף ניסיון להחלפת ביתייות שלא צלח.

משכך, המשחק המתוכנן הראשון להתקיים בהיכל הפיס ארנה של הקבוצה האדומה מהבירה, יהיה מול מנרסה ב-30 בדצמבר ובהמשך גם יארחו את קלוז' ואם יעפילו לשלב הבא, גם את משחקי הפלייאוף של היורוקאפ.