ישראלים פרצו את הגדר לסוריה - והוחזרו ללא קרדיט

בית משפט השלום בקריית שמונה הורה לשחרר תשעה פעילי ימין מתנועת "חלוצי הבשן", שנעצרו בסוף השבוע האחרון לאחר שנכנסו לשטח סוריה.

בתחילת השבוע שוחררו ארבעה נערים נוספים שהשתתפו באירוע.

עו"ד אסף גונן מארגון חוננו המייצג את הפעילים מסר "אנחנו מברכים על החלטת בית המשפט שקיבל את טענותינו והורה על שחרורם אף ללא מעצר בית, וזאת בניגוד לבקשת היחידה החוקרת להמשך מעצרם. מרשי נכנסו לשטח ההפרדה עליו הוסכם בשנת 1974 ולא סיכנו איש. טוב עשה בית המשפט שהורה לשחררם".

הצעירים חוצים את השער בגבול סוריה צילום: באדיבות המצלם

לפחות שמונה ישראלים נעצרו בשבוע שעבר לאחר שפרצו את גדר הגבול בין ישראל לסוריה בשני מוקדים שונים. בגבול ברמת הגולן, השתמשו הפורצים במסור דיסק כדי לפרוץ את הגבול, והגיעו לכפר הסורי ביר עג'ם, מול היישוב אלוני הבשן. לאחר מרדף של כוחות צה"ל הם נעצרו והוחזרו לשטח ישראל. מוקד נוסף היה במרחב החרמון, שם פרצו אזרחים ישראלים לשטח הסורי במעבר אחר.

מתנועת "חלוצי הבשן" שהובלה את הפריצה נמסר: "ברוך השם אנחנו זוכים להתהלך בחבל הבשן - אדמת אבותינו, אנחנו קוראים לממשלה לאפשר לנו להמשיך להיאחז בשטח חבל הבשן ולא לגרש אותנו מכאן".