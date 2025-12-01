יאיר לפיד תוקף את יאיר גולן דוברות

ראש האופוזיציה יאיר לפיד יוצא נגד הקריאות של יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן לחיבורים בין מתנגדי נתניהו.

"ליאיר גולן אין שום עניין באידיאולוגיה ולנו יש. הם שמאל, אנחנו מרכז, אלו דברים שונים לגמרי שאי אפשר לחבר ביניהם", תקף לפיד.

הוא הוסיף "מה שיותר מטריד אותי, הוא שהוצגו סקרים ומחקרים ליאיר גולן ואנשיו שאומרים שהדיבורים האלה רק פוגעים בסיכויים של המחנה לנצח - הוא בכל זאת ממשיך את זה בשביל איזו כותרת. זה חוסר אחריות וכדאי שהוא יפסיק עם זה".

אמש טען גולן בראיון כי "ההיצמדות לפרדיגמה הישנה של שמאל-ימין-מרכז היא שגויה ונועלת אותנו בתפיסות מיושנות. הסיפור האמיתי כיום בישראל הוא המחנה המושחת והסמכותי לעומת המחנה הליברלי-דמוקרטי".

הוא תקף את מנהיגי המרכז - לפיד, גנץ ואיזנקוט - וקרא להם לבנות "מחנה ליברלי-דמוקרטי גדול וחזק שיספק אלטרנטיבה שלטונית".