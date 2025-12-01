הוועדה הארצית לתכנון ובנייה של תשתיות לאומיות, בראשות מ"מ יו"ר הוועדה, עו"ד בנימין ארביב, החליטה היום (שני), לקדם תוכנית לתשתית לאומית להקמת מרכז תחבורה משולב (מתח"מ) גלילות.

מתח"מ גלילות צפוי להוות את שער הכניסה הצפוני למסדרון האיילון והוא יאפשר מעבר בין מס' קווי הסעת המונים: שני קווי מטרו (קו 1M ו-M3), תחנת רכבת עתידית של מסילות 1-4, תחנת רכבת עתידית של קו הרכבת המהירה (מסילות 5-6) וכן שירות משמעותי של קווי אוטובוס הן עירוניים והן בין-עירוניים לרבות תשתיות תפעוליות הנדרשות להם כחלק מהיות המתח"ם השער הצפוני בכל הקשור לשירות האוטובוסים ובהתאם למדיניות משרד התחבורה בנושא.

המתח"מ צפוי לשרת את שכונות המגורים הקיימות, מתוכננות ומאושרות באזור, בדגש על רובע המגורים המתוכנן בגלילות דרום וכולל כ-20,000 יחידות דיור ו-1,600,000 מ"ר מסחר תעסוקה. בנוסף ישרת יבור גדול של נוסעים לצורכי מעבר בין אמצעי תחבורה ציבורית.

הדמייה חיצונית של המתחם צילום: נת"ע וגורדון אדריכלים ומתכנני ערים

מ"מ יו"ר הות"ל, עו"ד בני ארביב, אמר כי "מדובר באבן דרך משמעותית לקידום מערכת הסעת המונים במטרופולין תל אביב. למתח"מים תפקיד חיוני בטיוב המעברים בין אמצעי התחבורה ציבורית השונים במטרופולין ושיפור המרחבים אורבניים סביב תחנות המטרו והרכבת במטרופולין תל אביב".

סמנכ"לית תשתיות מינהל התכנון, יעל סלומון, הוסיפה: "לראשונה השתמשה הות"ל בסמכויות הנרחבות שהוקנו לה במסגרת חוק המטרו ודנה בתוכנית אשר כוללת ערוב שימושים של מרכבים תחבורתיים וסחירים. מתח"מ זה הכולל מעברים בין אמצעי תחבורה רבים - קווי מטרו, תחנת רכבת ורכבת מהירה וכן חניון אוטובוסים מהווה את המתח"מ הצפוני ברשת מערכת המטרו ודוגמא לשילוב מרכזי התחבורה בסביבה אורבנית פעילה".