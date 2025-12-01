ביום ראשון, י"ד בכסלו (14.12), יתקיים בעיר לוד כנס לוד לגבורה יהודית, ביוזמת מרכז סיור ולימוד בשבילוד ובשיתוף ארגון לודאים. הכנס הפך בשנים האחרונות לבמה ציבורית מרכזית לבירור עומק של מושג הגבורה היהודית - זו שנמדדת ברוח, בהנהגה, במסירות נפש ובחינוך.

השנה ייערך הכנס תחת הכותרת “רוח הגבורה”, ובמרכזו בחינה של הקשר החי בין סיפורי הגבורה ההיסטוריים לבין המציאות הישראלית העכשווית.

היום ייפתח בסיור בכפר הנוער בן שמן, אחד מוקדי העשייה והחזון החינוכי החשובים של טרום-המדינה. המשתתפים ייחשפו לסיפורים ולאירועים שעיצבו דורות של נערים ונערות לחיי אחריות, תרומה ומנהיגות - מסרים שממשיכים להדהד גם בלוד של ימינו.

סיפורי גבורה שחיים בתוכנו

במרכז הכנס יתקיימו שיחות העוסקות באתגרי הרוח מימי בית שני וימי החשמונאים, ובהבנת מקומו של האדם הישראלי במאבקי הזהות של הדור הנוכחי.

שני דוברים מרכזיים יאירו את מושג הגבורה מזווית אישית ומטלטלת:

צביקה מור - אביו של איתן מור, שחזר מן השבי לאחר תקופה ממושכת בידי חמאס. צביקה ידבר על החוסן של משפחות החטופים, על הדרך הארוכה עד שובו של איתן, ועל העוצמה הנדרשת ממשפחה ישראלית בשעות החשוכות ביותר. סיפורם הפך לסמל של עמידה, אמונה ותקווה.

אלישע מידן - לוחם שנפצע קשה ואיבד את שתי רגליו בקרב. אלישע, שנעמד מחדש על חייו מתוך עוצמה נדירה, הפך לדמות מעוררת השראה בחברה הישראלית. דבריו צפויים להעניק תובנות נדירות על גבורת הרוח שממשיכה לפעול גם כאשר הגוף נפגע.

בנוסף, יוצג מחקר על גבורת תושבי עוטף עזה, רוח הלוחמים, השבויים ובני משפחותיהם, כחלק מהעמקת ההבנה על חוסנה של החברה הישראלית.

לוד- עיר של גבורה מאז ימי החשמונאים ועד ימינו

הכנס יעמיק בחיבור שבין סיפור החשמונאים לבין סיפורה של לוד: עיר שממשיכה לגלם עקשנות, חזון ציוני והתגברות על אתגרים לאומיים וחברתיים. בלוד מתקיימת גבורה של יומיום - בבניית קהילה מגובשת, במערכות חינוך פורצות דרך ובהתייצבות מול אתגרים מורכבים.

הציבור הרחב מוזמן לקחת חלק ביום של לימוד, מפגש ועיבוד רוחני-לאומי. המסר שלנו ברור, הגבורה היהודית איננה נחלתם של גיבורים רחוקים- היא משימה חיה של כולנו להמשיך ולכתוב את הסיפור של עם ישראל השב אל ארצו.

