ביקור של תלמידי תיכון ישראלים בבית ספר מצפון לטורונטו בוטל לאחר התנגדות של ארגונים פרו-פלסטיניים.

במסגרת פרויקט "השינשינים" מוזמנים מזה שנים תלמידי תיכון מישראל לבתי ספר באזור טורונטו רבתי כדי להסביר לתלמידים על החגים היהודיים ולהעביר להם את החוויה הישראלית המודרנית.

התוכנית מיושמת על ידי הפדרציה היהודית של טורונטו ובשיתוף פעולה עם הסוכנות היהודית ותושבים בקהילה היהודית המקומית.

הקונגרס הפלסטיני קנדי וארגון השמאל הקיצוני "קולות יהודים עצמאיים בקנדה" קראו למנהלת החינוך של אזור יורק לבטל את התוכנית. על אף שמנהלת החינוך של אזור יורק נטתה לאשר את התוכנית, הפדרציה היהודית של טורונטו החליטה לבטל אותה כדי "להגן על ביטחון התלמידים הישראלים".

מאז מתקפת ה-7 באוקטובר 2023, נרשמה עלייה משמעותית בהיקף האנטישמיות והעוינות כלפי הקהילה היהודית בקנדה. בוצעו מספר פיגועי ירי ובקבוקי תבערה בערים שונות, וסוכלו פיגועי טרור קשים שכוונו נגד הקהילה היהודית, ובכלל זה כוונה של אב ובנו לבצע פיגוע דריסה המוני בטורונטו בגרזן ובסכין.