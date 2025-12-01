ארגון רבני צוהר פרסם היום (שני) הודעה בה הביע תמיכה בחברי הכנסת שהודיעו כי לא יתמכו בחוק הגיוס במתכונתו הנוכחית.

הארגון מדגיש כי אחריות ההגנה על מדינת ישראל חלה על כלל הציבור, כולל לומדי תורה, וכי ההלכה עצמה מחייבת השתתפות במלחמת מצווה.

לדברי הארגון, עמדת חברי הכנסת המתנגדים לחוק הנוכחי "משקפת תביעה מוסרית ותורנית ברורה לקדם פתרון אמיתי לשיתוף כל חלקי העם בנשיאת עול הביטחון".

בהודעת רבני צוהר נאמר: "נוכח מציאות חיינו בעת הזו, אין דרכה של תורה להתיר השתמטות בעת מלחמה. ההלכה קובעת באופן מפורש כי במלחמת מצווה כל אדם מישראל נושא בחובה לצאת להגנת אחיו, לרבות לומדי תורה ותלמידי חכמים".

בארגון טוענים כי המתווה הנוכחי המוצע בממשלה "אינו נותן מענה לצורכי הביטחון של ישראל ואינו מייצר מנגנון אמיתי שיביא לשוויון בנטל ולשילוב משמעותי של הציבור החרדי במסגרת השירות".

עוד נאמר כי "חובת ההשתתפות בהגנת ישראל אינה רק חובה אזרחית, אלא יסוד תורני ומוסרי… התורה יקרה וחשובה, אולם אינה נפרדת מחובת ההגנה על החיים ועל קיומו של הציבור".

בסיום ההודעה הדגישו הרבנים את תמיכתם בנבחרי הציבור שהתנגדו למתווה: "אנו מחזקים את חברי הכנסת שהודיעו כי יתנגדו לחוק הגיוס במתכונתו הנוכחית. על כולנו מוטלת החובה לחתור למתווה שיבטיח השתתפות מלאה ומכובדת של כלל ישראל בהגנה על העם והארץ".