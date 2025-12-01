המערב נכנע ומתרפס לאיסלאמיזציה המתעצמת בתוכו. שק האיגרוף הטבעי עבורם הוא ישראל שצריכה לבנות לעצמה עצמאות ועוצמה. הצעד הראשון: ריבונות ומשילות.

העולם המערבי משתנה ובמידה רבה קורס אל תוך עצמו. מדינות מערביות מובילות היו עד לא מכבר מבצר איתן המגן על ערכי חופש, זכויות אדם, צדק ומוסר, מתבררות בשנים האחרונות כמשענת קנה רצוץ שאינה יכולה לגונן גם על עצמה, ובוודאי שלא על מדינות ידידותיות המסמלות כמותן קידמה, פיתוח ונאורות.

במציאות שכזו על ישראל לשקול היטב את צעדיה ולפעול בנחישות לחיזוקה ולשימור האינטרסים החיוניים לקיומה.

על אף המתקפות האכזריות שחוותה, על אף שאויביה רכשו להם שם כרומסי זכויות אדם, כמנצלי אזרחים, כפוגעים בכל ערך ובכל מוסר, מוצאת את עצמה ישראל תחת מתקפת לחץ בינלאומי להתקפלויות, נסיגות וויתורים שתכליתם הקמתה של מדינת טרור פלשתינית בליבה. הרעיון, שנדמה היה שפס מן העולם, חוזר ונעור כאילו לא למד העולם המערבי דבר. כל זאת בשל ההשפעה האגרסיבית והמתגברת של האיסלאם על מדינות המערב.

הגידול הדמוגרפי האיסלאמי במדינות אירופה, בקנדה, בארה"ב ובמדינות נוספות מייצר השפעה אדירה שהולכת ומתעצמת על מדיניות הפנים והחוץ של אותן מדינות. מדינאים ופוליטיקאים, משפיעים במגוון תחומים, גנרלים ואנשי אקדמיה בכירים מיישרים את דעתם עם דעת האיסלאם הקיצוני התופס עוד ועוד מוקדי כוח בארצותיהם. הם יודעים היטב כי התיישרות שכזו, ביטול עמדותיהם הליברליות וקבלת התכתיב הפרו-מוסלמי, הם שיאפשרו להם לאסוף סביבם עדת תומכים המשקיעים בהם גם כלכלית. החפצים להיבחר בקלפיות והחפצים בקידום אינם יכולים לוותר על כוח שכזה, ושק האיגרוף הנוח ביותר להוכיח בו את נאמנותם לאותם תומכים ומשקיעים הוא מדינת ישראל והעם היהודי.

היעדר התגובה האירופית לשורת פיגועים שביצעו טרוריסטים איסלאמיסטים בבירות אירופה, מלמד את גודל אזלת היד של המנהיגות האירופית מול קהילות גדלות ומתעצמות של מוסלמים בארצותיהם. איש מהם אינו שש להתעמת חזיתית עם הקהילות הללו, הצוברות עוד ועוד כוח.

במציאות שכזו מתעצמת הלגיטימציה הציבורית ללחצים המדיניים והפוליטיים המופעלים על ממשלת ישראל (כולל שימוש מניפולטיבי בכוחות פנים ישראליים) להמשיך ולסגת, להמשיך ולהחליש את עוצמתה של ישראל עד שתהפוך חלילה טרף קל לשיניהם של החפצים בהשמדתה.

בשבועות האחרונים אנחנו עדים גם לכניעתו של ממשל טראמפ להשפעתם הכלכלית והפוליטית של גורמים איסלאמיסטיים רבי כוח וממון. טראמפ, שבעצמו דיבר רבות על גודלה המזערי של ישראל לעומת שטחי הענק של אויביה, טראמפ, שבכיריו ביקרו באתרים שונים ביהודה ושומרון והתבטאו בהם בנחרצות אודות הקשר החי של עם ישראל לארצו וזכותו של העם היהודי לריבונות באזורים אלה, זהו אותו טראמפ ששולל כיום את הגשמת חזון ריבונות עם ישראל על מרחבי ארצו.

כל אלה מדגישים ביתר שאת את חובתנו כאומה לעמוד איתן מבלי להיסמך על מנהיגים ומדינות, גם כאלה שהוגדרו כידידים. עלינו לחזק את החוסן האסטרטגי העצמאי של ישראל, עלינו דווקא בעת הזו לבנות עומק אסטרטגי וחוקי ישראלי.

העצמת ביטחונה הלאומי של ישראל, התעצמות עצמאותה וצמצום התלות בזרים עד למינימום, יתרחשו כאשר בשלב הראשון תדאג ישראל לבצר ולקבוע את גבולותיה, וזאת על ידי החלת הריבונות הישראלית על יהודה, שומרון וחבל עזה. מהלך זה יחזק את העומק האסטרטגי של ישראל ויאפשר שליטה ביטחונית יעילה ומלאה ואכיפת משילות הנדרשות כל כך לקיומה של ישראל.

מומחי ביטחון בעולם חקרו ומצאו כי קביעת גבולות ברורים מפחיתה קונפליקטים בין קבוצות אוכלוסייה שונות. חוסר אחידות ופיצול ביחס לגבולותיה ושטחה של מדינה מזמינים העמקה והסלמה של סכסוכים. מה שנכון במחקרים שעסקו בזירות רבות ושונות ברחבי העולם, נכון וראוי גם לישראל. קביעה ברורה של גבולות ישראל תקטין סכסוכים ומאבקים ותוביל ליציבות פנימית ואזורית.

כאשר המערב נכנע מול האיסלאמיזציה הגוברת, על ישראל להתייצב עצמאית, מושלת, בטוחה ואיתנה. לשם כך עליה להחיל את ריבונותה ביהודה, שומרון וחבל עזה, לאכוף משילותה ולהביא לאחידות שלטונית שתיצור חוסן הכרחי שיבטיח יכולת עמידה מול איומים וביטחון לקיומו של העם היהודי.