צעיר בן 19 נטרף על ידי אריה לאחר שנפל לכלוב שלו בגן החיות ארודה קמארה בעיר ז'ואן פסואה, בפאראיבה שבברזיל.

על פי הדיווחים הוא חדר למתחם סגור ואסור בכניסה, בניגוד להנחיות הבטיחות. הצעיר טיפס מעל חומה בגובה שישה מטרים, עקף את מחסומי ההגנה והשתמש בעץ כתמיכה כדי לחדור לכלוב. הוא נטרף על ידי האריה ומת.

בעקבות האירוע הטראגי, גן החיות נסגר באופן מיידי למבקרים עד להודעה חדשה. המשטרה המקומית פתחה בחקירה, במטרה לברר את מניעי הצעיר.

לדברי גורמים במשטרה, "לא ברור בשלב זה מדוע בחר להיכנס למתחם המסוכן שהיה סגור הרמטית בפני מבקרים".