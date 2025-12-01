כוחות המנהל האזרחי הרסו ואטמו היום (שני) שני אתרי שריפת פסולת פיראטיים בנעלין וברנתיס, ששטחם השתרע על עשרות דונמים וגרמו לזיהום אוויר חמור בערים מודיעין, יהוד, שוהם, חשמונאים, נילי, גני מודיעין וביישובים נוספים בבנימין.

הפעילות בוצעה במשותף עם יחידת הפיקוח, קצין מטה איכות הסביבה ועם כוחות מחטיבת בנימין.

האכיפה הגיעה לאחר נתוני ניטור אוויר שהצביעו על רמות מזהמים חריגות שמקורן באותם אתרי פסולת, שהביאו לפגיעה משמעותית באיכות האוויר באזורי מגורים מרוחקים.

במנהל האזרחי מדגישים כי מדובר בצעד נוסף במסגרת מערכה רחבה נגד מפגעי סביבה חוצי גבולות ביהודה ושומרון, וכי בתקופה הקרובה יופעלו אמצעים נוספים ומקצי אכיפה נרחבים נגד גורמים מזהמים.

ראש המנהל האזרחי, תת־אלוף הישאם אבראהים, אמר: "בחודשים האחרונים הנחיתי את כלל זרועות היחידה לשים בסדר עדיפות עליונה את המלחמה במזהמים חוצי הגבולות. שריפות הזבל הפיראטיות הינן מפגע סביבתי חמור ונפעל כנגדו באפס סובלנות. המנהל האזרחי, יחד עם יתר גופי הביטחון בפיקוד מרכז, מנהל מערכה משולבת במלחמה במזהמים חוצי הגבולות. לא נאפשר התפשטות והתרחבות של התופעה ונילחם בכלל באמצעים העומדים לרשותנו עד למיגורה".