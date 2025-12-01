חברת הכנסת טלי גוטליב מהליכוד השתתפה בדיון הקצר בבית המשפט העליון בעתירות שהוגשו נגד פיטוריה של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה.

בראיון לערוץ 7 היא תקפה בחריפות את הממשלה שלא שלחה נציג מטעמה לדיון, והביעה אכזבה מהתנהלות בית המשפט. "הממשלה חשבה שאם היא לא תתייצב זה יזיז למישהו. פספסנו נוקאאוט לא נורמלי לעמוד על הזכות לשנות החלטות קודמות ולפטר ייעוץ משפטי".

גוטליב התייחסה בחריפות גם להתנהלות נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית בדיון. "יצחק עמית בז לא רק לנו, לרשות המבצעת ולרשות המחוקקת, הוא גם בז להוראות החוק".

בנוגע לבקשת החנינה של ראש הממשלה בנימין נתניהו מנשיא המדינה יצחק הרצוג, אמרה גוטליב: "אני נגד הגשת חנינה, בטח לא בעיתוי הזה. אפילו ברמת הטיימינג פספסנו את הימים הקריטיים שבהם היה צריך לדון במעשים של מיארה, במקום זאת - הכותרת היא חנינה".

עם זאת ציינה, "ראש הממשלה התקשר אליי ודיבר איתי. הוא אמר לי: 'אני מוחל על כבודי כדי לעשות מה שנכון לטובת ביטחון מדינת ישראל'".