שרת התחבורה מירי רגב הכריזה היום (שני) על מהלך משמעותי להחמרת האכיפה נגד עבירות תנועה בכבישי ישראל בהם נהרגו השנה עד כה 422 בני אדם.

השרה מציעה כי קנס של 10,000 שקלים יוטל על נהגים שייתפסו משתמשים בטלפון בזמן נהיגה, ללא צורך בהליך משפטי מקדים, אלא באופן מיידי על ידי המשטרה.

בעבירה שנייה בתוך פרק זמן מוגדר תישקל החרמת הרכב בכפוף לאישור בית המשפט.

המהלך מהווה החמרה משמעותית ביחס למצב הקיים, שבו העבירה גוררת קנס של 1,000 שקלים ו-8 נקודות תעבורה.

ההצעה תעבור כעת לדיון בוועדת הכלכלה ולאחר מכן צפויה להיות מובאת לאישור הכנסת. עוד נמסר כי לצד השימוש בטלפון בזמן נהיגה, החמרת הענישה צפויה לכלול גם עבירות כמו חציית קו לבן, מעבר ברמזור אדום ונהיגה תחת שכרות.