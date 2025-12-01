חגי לובר זועק: מבדילים בחוק הגיוס בין דם לדם ערוץ הכנסת

בעוד פחות מחודש זו האזכרה של יהונתן הבן שלי. אנחנו נמצאים בסערת רגשות ובהכנה לקראת האזכרה. עזבתי את הכל ובאתי לפה כי אני לחם את המלחמה של הבן שלי.

החוק הזה הוא חוק מסוכן מבחינה ביטחונית, חברתית ומנהיגותית. הצבא צריך לוחמים ואתם יודעים את זה, אתם יודעים שהחוק לא מתחיל להתקרב לצרכי הצבא. אתם בוועדה הזו יודעים איזה אתגרים יש למדינת ישראל ואתם לא מספקים את צרכי הצבא. בשביל שיקולים שאנחנו לא מבינים אתם פוגעים בביטחון המדינה.

לבן שלי היה מפעל חיים שקרו לו מדינת ישראל. אתם מבדילים בחוק הזה בין דם לדם. הילדים שלי שלושה ימים אחרי השבעה חזרו לעזה ומאז היו שם יחד 900 ימי מילואים. אנחנו עושים את זה כי אין מספיק אנשים ואם נולדת למגזר נכון חייך הרבה יותר בטוחים במדינת ישראל. אם נולדת למגזר לא נכון אתה תהיה חייב ללכת, ושוב ושוב ושוב.

אנחנו בשנת בחירות, איזו מנהיגות אתם נותנים לעם הזה? מנהיגות שמשיקולים שאולי אנחנו מתחילים לדעת, אתם לא מהווים לנו דוגמה וחוסן. אתם בונים על הילדים שלי שמיד אחרי האזכרה חוזרים למילואים כי אתם יודעים שהילדים שלי ושל רוב האנשים שיושבים כאן, לעולם ימשיכו. פצועים יבואו, שכולים יבואו, אנשים שהמשפחה שלהם התפרקה יבואו. אתם מנסחים חוק שכל כולו אומר, זה בסדר אם נולדת למגזר הנכון אתה יכול בקלות להשתחרר משירות צבאי.

חברי הקואליציה שאני הצבעתי בשבילה, אני קורא לכם להתנגד לחוק הזה בצורה גורפת. מי שיצביע בעד אנחנו נבוא איתו חשבון פוליטי.