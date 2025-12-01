בית משפט השלום בתל אביב קיבל היום (שני) את תביעתו של יו"ר כחול לבן, ח"כ בני גנץ, וחייב אדם שהפיץ נגדו תיאוריות קונספירציה ברשתות החברתיות לשלם לו פיצוי בסך 250 אלף שקלים, הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין.

לפי התביעה, ברשתות הופצו פוסטים שקשרו את גנץ יחד עם גדי איזנקוט, הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי, הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר יפעת תומר-ירושלמי, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, מפקד חיל האוויר תומר בר ואף את ממשלו של נשיא ארה"ב לשעבר ג'ו ביידן - לקונספירציה כביכול שנועדה "להפיל את ממשלת הימין".

בין השאר נטען כי בכירי מערכת הביטחון והממשל האמריקני "שיתפו פעולה ותיאמו הכול".

בית המשפט קבע כי מדובר בפרסומים קונספירטיביים מובהקים, שאין בהם כל בסיס, וכי הם מהווים פגיעה חמורה בשמו הטוב של גנץ.