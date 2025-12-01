פעילות המשטרה בשבעה באוקטובר דוברות המשטרה

המשטרה פרסמה הערב (שני) תגובה תקיפה לכתבה ששודרה בכאן 11, אשר עסקה בתפקוד המשטרה במהלך מתקפת הטרור של חמאס ב-7 באוקטובר.

בהודעה שצורף אליה גם סרטון תיעוד עם רגעי גבורה של שוטרי מחוז דרום, תקפה דוברות המשטרה את המסרים שעלו בכתבה וטענה כי מדובר בפגיעה בשוטרים שלחמו בגבורה.

"בזמן אמת - המשטרה הצילה את המדינה", נמסר בהודעה. "זאת בזכות מפקדים, שוטרים ולוחמים אמיצים, שיצאו ללא כל מורא, עמדו כחומה בצורה מול מחבלי חמאס, לחמו בנחישות תוך חירוף נפשם וגופם, הצילו רבים ואיבדו באותו יום ארור 58 מעמיתיהם השוטרים - אלה היו הראשונים לצאת, והאחרון, רני גוילי, עוד לא שב הביתה".

עוד נמסר כי לצד ההרוגים, עשרות שוטרים נפצעו פיזית ונפשית, אולם המשיכו לשאת בעול השליחות מתוך תחושת מחויבות ואמונה. בהודעה נטען כי "לצערנו הכתבה כוללת אמירות ותדרוכים של גורמים שונים המוציאים דיבת השוטרים והמפקדים הגיבורים, בניסיון לחפות על התנהלותם באותו יום ארור".

"מוטב לו אותם גורמים ירכינו ראש בפני גבורתם, פועלם תחת אש ועמידתם האיתנה של השוטרים והמפקדים שנלחמו בעלטת הקרב", נכתב.

בנוסף נמסר כי בהנחיית המפכ"ל רנ"צ דני לוי מתקיימים מזה חודשים תחקירי עומק מקצועיים שמובילה מינהלת התחקירים של המשטרה.

ההודעה נחתמה במשפט: "מחכים לרני גוילי, גיבור ישראל, בבית".