בימים האחרונים עוסקים בבריטניה ביתר שאת באיסור כניסתם של אוהדי מכבי ת"א למשחקה של האלופה הישראלית מול אסטון וילה האנגלית ב-6 בנובמבר במסגרת הליגה האירופית.

בתחילה נטען על ידי המשטרה המקומית בברינגהאם כי ההחלטה לאסור על כניסת האוהדים הישראלים נבעה משיקולי ביטחון, אך בהמשך שינתה את גרסתה.

ככל שהזמן עבר, התגלה כי המודיעין שהועבר למשטרת מערב מידלנדס היה שגוי במקרה הטוב ושקרי במקרה הרע וכעת נחשף מי עמדו מאחורי החלטת המשטרה המקומית לאסור את כניסתם של האוהדים הישראליים והיהודים.

לאחר ששגרירת ישראל ללונדון, דניאלה גרודסקי-אקשטיין, כתבה לשרת הפנים שבאנה מחמוד כי המשטרה הבריטית הפגינה יחס מפלה כלפי יהודים וישראלים, תוך התעלמות מאיומים של קבוצות אסלאמיסטיות, נחשף כי אכן מי שעומדים מאחורי ההחלטה למנוע את כניסת אוהדי מכבי ת"א למשחק קבוצתם היו פעילים פרו-ערבים.

בדיון מיוחד שנערך היום (שני) בוועדת הפנים של הפרלמנט הבריטי, נחשף כי לא אחר מאשר איוב חאן, חבר פרלמנט עצמאי הידוע בפעילותו כנגד ישראל הוא מי שעמד מאחורי המידע השקרי והמוטעה שהועבר למשטרה המקומית.

מהדיון עולה כי עוד קודם לאיסור כניסתם של אוהדי מכבי ת"א למשחק קבוצתם מול אסטון וילה האנגלית, ניסה חאן לגרום לביטול המשחק בין הקבוצה האנגלית לאלופה הישראלית מת"א, כשזה אף פנה ישירות לקבוצה האנגלית ובהמשך נפגש עם קציני משטרה ועם גורמי מועצת העיר בירמינגהאם, אך ללא הצלחה.

מפקד המשטרה קרייג גילדפורד וסגנו מייק אוהרה אישרו כי נפגשו עם חאן במסגרת איסוף מידע לפני קבלת ההחלטה.

עוד נחשף כי גם מקרב חברי קבוצת הייעוץ לבטיחות, הגוף שסייע לגבש את המלצות המשטרה היו מעורבים שניים שפעילים בקמפיינים ובקבוצות BDS כנגד ישראל.

יו"ר הוועדה, קאירן בראדלי, הטיחה בבכירי המשטרה במהלך הדיון היום: "איך אפשר לטעון שלא היה לחץ פוליטי אם דיברתם עם החבר פרלמנט מקומי?".

נדמה כי בדומה לפוגרום באמסטרדם בשנה שעברה, אז אוהדי מכבי ת"א הוכו והותקפו על ידי מהגרים ערבים ותומכיהם ברחובות הבירה ההולנדית לאחר משחקם מול אייאקס המקומית, גם הפעם כל חטאם של אוהדי מכבי ת"א זה עצם היותם יהודים וישראליים.